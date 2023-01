La rassegna teatrale di Rec.Itando Acting Studio è ormai entrata a far parte della vita culturale cittadina. Ne è testimone il grandissimo successo di pubblico già registrato dal secondo appuntamento in programma per la tranche invernale: lo spettacolo Homlett, sul palco di Rec.Itando sabato 28 gennaio alle 21, è sold out già da qualche giorno. La direzione della scuola si è quindi decisa a organizzare una replica a strettissimo giro di posta: la seconda rappresentazione è infatti prevista per domenica 29 gennaio alle 19, e le prenotazioni sono state riaperte all’indirizzo segreteria@recitando.it e sul sito www.recitando.it.



Il divertentissimo spettacolo, diretto da Massimo Farina e messo in scena dalla compagnia The Play, Homlett è una scanzonata rivisitazione dell’Amleto, il classico di William Shakespeare, che travalica le barriere del testo, e in cui l’attore stesso diventa personaggio portando in scena la propria personalità.

Rec.Itando Acting Studio, la scuola di recitazione teatrale e cinematografica ideata e diretta da Vittorio Attene, ha inaugurato il suo teatro già nell’autunno del 2022, con una rassegna che raccoglie e offre una vetrina culturale a due passi dal Centro cittadino ad alcune delle compagnie più prolifiche e appassionate del movimento teatrale padovano. Il nuovo teatro trova spazio all’interno della stessa scuola, in via Makallé 97 interno 5, e ha una capienza di 60 posti. La rassegna si compone di due tranches stagionali, la seconda delle quali si svolgerà da gennaio a marzo inoltrato, per un totale di sei appuntamenti con altrettante piéces messe in scena da compagnie locali. Ogni spettacolo comincerà alle ore 21.00 (escluse le repliche, che verranno programmate di volta in volta), e richiederà al pubblico un contributo di 10€ per singolo spettacolo.

Dopo Homlett, la rassegna Rec.itando proseguirà l’11 febbraio con Un giorno con Giorgio Gaber, di e con Tito Pavan.

