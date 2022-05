“Homo Caelestis. L’incredibile racconto di come saremo”, presentazione del libro all'MPX

Il Liceo scientifico Romano Bruni organizza sabato 28 maggio (ore 11 alla sala MPX di Padova) un incontro pubblico con il dott. Tommaso Ghidini, Capo della Divisione di strutture, meccanismi e materiali dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). In dialogo con alcuni studenti del liceo, presenterà il libro “Homo Caelestis. L’incredibile racconto di come saremo” (Longanesi, 2021).

L’evento ha il patrocinio del Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali “Giuseppe Colombo” - CISAS dell’Università degli Studi di Padova e Il Direttore prof. Giampaolo Piotto porterà un saluto ai partecipanti.

L’incontro, di altissima caratura scientifica, ha la più bella delle origini quotidiane: il primo giorno di scuola.

Dopo la Didattica a Distanza si ritorna in presenza e la professoressa di Fisica Francesca Zanadrea comincia il nuovo lavoro in classe leggendo alcuni passi del libro “Homo Caelestis”. Sono passi che descrivono in modo positivo e affascinante alcuni argomenti fondamentali per docenti e studenti, quali per esempio l’errore visto come un’occasione di conoscenza e non come una sconfitta.

Una studentessa del III anno, dopo aver ascoltato i passi del libro, sente il bisogno di leggerlo, lo prende e lo finisce tutto nella prima settimana di scuola. Un nuovo inizio.

Questo è stato l’impulso che ha mosso la docente ad inventare e a proporre agli studenti un laboratorio di lettura pomeridiano del libro “Homo caelestis”. Così, dal mese di novembre, un gruppo di studentesse (Letizia Dallabona della classe IVT, Martina Dorigo della classe IIIT, Beatrice Mazzuccato, Sara Mazzuccato e Eleonora Brogio della classe IIT) si è impegnato nella lettura e nell’analisi dei temi proposti dal dott. Ghidini che spaziano in diversi ambiti: scientifici, letterari, filosofici. In sintesi: umani.

Il percorso di lettura ha portato nuove conoscenze, curiosità e aperture di orizzonti insieme a molte domande che le studentesse e la docente volevano porre all’autore.

A quel punto è scattato il desiderio di contattarlo e di invitarlo a Padova. Con nostra grande sorpresa e soddisfazione il dott. Ghidini si è detto disponibile e sarà a Padova il 28 maggio per concludere, in un modo grande e imprevisto, quanto iniziato in quel primo giorno di scuola.

Sono numerose le iniziative che il Liceo Bruni offre ai suoi studenti grazie all’impegno e all’implicazione di molti insegnanti tra cui laboratori di teatro, di matematica e di informatica ma anche di filosofia, letteratura. Progetti, convegni, concorsi. Tra i progetti in essere ne segnaliamo uno che riguarda anch’esso l’Agenzia Spaziale Europea. Alcuni studenti del II anno hanno preso parte al progetto Astro Pi Mission Space Lab promosso dalla stessa Agenzia e sono stati selezionati per il Flying status accedendo alla terza e quarta fase: il loro esperimento, che consiste nella misurazione della qualità della salute delle piante durante la pandemia attraverso dati acquisiti con il computer Astro Pi, è stato scelto per essere eseguito a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

La conferenza è aperta al pubblico, in particolare al mondo scolastico e universitario.

Prof. Frizziero Martino

Coordinatore Liceo Scientifico Bruni - Padova

Dott. Stefano Montaccini

Rettore

Tommaso Ghidini

Tommaso Ghidini è ingegnere meccanico con un PhD in Meccanica della Frattura sperimentale e numerica ottenuto all’Università di Paderborn in Germania e svolto interamente all’Istituto di Ricerca dei Materiali del Centro Aerospaziale Tedesco, a Colonia. All’Agenzia Spaziale Europea (ESA) è a capo della Divisione che si occupa di garantire l’integrità strutturale dell’intera gamma di programmi e missioni spaziali dell’agenzia ed è, inoltre, il coordinatore del progetto europeo sullo sviluppo della stampa 3D per applicazioni spaziali, una tecnologia strategica per le prossime missioni lunari e marziane.

Collabora anche con il Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano, dove ha tenuto il primo corso europeo sulla stampa 3D di componenti per lo spazio, destinato agli studenti di ingegneria meccanica e aerospaziale. Portavoce ufficiale dell’ESA, è attivissimo nella divulgazione scientifica e tiene speech molto apprezzati. Parallelamente alle sue attività istituzionali, coltiva incessantemente la grande passione per il volo

Homo Caelestis

L’autore, da vent’anni coinvolto nei più prestigiosi programmi aerospaziali al mondo e alto funzionario dell’Agenzia Spaziale Europea, ( ...) oggi ha occhi che vedono il futuro più da vicino di molti altri. Perché lui, quel futuro, lo sta costruendo da tempo e sa che l’uomo del nuovo millennio impianterà una stazione sulla Luna, andrà su Marte, varerà i voli interplanetari e varcherà la frontiera che ci divide dallo spazio profondo. L’uomo del nuovo millennio avrà un rapporto del tutto nuovo con il cosmo in cui viviamo: l’Homo sapiens sapiens è pronto per diventare Homo cælestis.

Attraverso una suggestiva riflessione che ci condurrà lungo l’intero arco di vita di un essere umano – dal concetto di nascita a quello di morte, dall’idea di libertà a quella di amore – Ghidini racconta con lucidità visionaria, eccezionale passione e assoluta competenza il rapporto profondo di attrazione e sfida che lega da sempre l’uomo e lo spazio. La sua esplorazione, mentre tocca i misteri più affascinanti dell’Universo, ci svela molto di noi e della nostra storia, proiettandoci al tempo stesso verso un futuro che attraverso le sue parole sembra quasi di poter toccare con mano.

