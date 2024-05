"Hop - Il bello della leggerezza"

Il Gruppo di Improvvisazione Teatrale STILE LIBERO di EITEAM e i suoi graditi ospiti Compagni d'Arte vi invitano a celebrare la leggerezza con uno spettacolo in cui spontaneità, libertà e immaginazione si fondono per creare, nelle varie performance artistiche che si susseguono, un prezioso momento di bellezza.

Le donazioni raccolte sosterranno i nostri progetti di autonomia abitativa per persone con disabilità. L’evento è gratuito, con prenotazione obbligatoria. Dopo aver completato il form di prenotazione, riceverete una mail di conferma contenente il link alla nostra campagna di donazione. Ogni contributo, grande o piccolo, fa la differenza e ci avvicina sempre di più al nostro obiettivo comune. Unitevi a noi in questa meravigliosa serata di solidarietà e inclusione. Insieme possiamo fare la differenza e rendere il sogno dell’autonomia abitativa una realtà per tutti.

Link alla prenotazione: https://fundfacility.it/eiteam/hop