Horror candle night e degustazione vini sui Colli Euganei

Sabato 28 ottobre un esclusivo Horror Candle Night presso Villa Beatrice d'Este a Baone(PD). Un'esperienza magica nella bellissima Villa Beatrice d'Este con un panorama mozzafiato sui Colli Euganei, che in attesa della notte di Halloween si trasforma in una dimora misteriosa e ospita l'Horror Candle Night. «Vi accoglieremo con un ricco apericena in cestino, abbinato dalla degustazione di due calici dei colli euganei. Alle 21 circa, spegneremo le luci e accenderemo le candele e potrete immergervi nell' atmosfera di un concerto dedicato ad Halloween, da vivere solamente illuminati da sottili file di lucine e candele, nel salone della villa».

L’antica villa Beatrice d’Este nasconde oscuri segreti. Vampiri assetati, spiriti funesti e lupi mannari che dominano la villa. Come ogni anno, nella fredda notte del 28 ottobre, ritornano dall’aldilà per intrappolare nuove vittime innocenti da portare con sé nel sottosuolo. Come? Vi chiederete… Semplice: Cantando! Le melodie incantevoli degli spiriti che dominano la villa vi aspettano per uno spettrale concerto (e magari anche un tetro viaggio nell’aldilà)

L'aperitivo comprende (a testa):

tris di focacce artigianali

cartoccio con salame e formaggio

crostata con confettura artigianale

L'aperitivo si svolgerà in piedi, per poi potervi accomodare poco prima del concerto. Appuntamento dalle 20,15 per l'apericena. Il concerto inizierà alle 21.15. Vi chiediamo di segnalarci eventuali intolleranze.

Costo: 25 euro a persona (comprensivo di 2 calici di vini, aperitivo e concerto). L'evento sarà confermato con un minimo di 30 persone.

Villa Beatrice si trova in Via Gemola 7 a Baone.

Info e prenotazioni qui: https://feshioneventi.it/prodotto/horror-candle-night/.