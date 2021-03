Venerdì 5 marzo in collegamento con l’Accademia dei Lincei di Roma (il link sarà disponibile sul sito dei Lincei la mattina del convegno) si terrà l’incontro dal titolo “Intelligenza artificiale, robotica e macchine intelligenti: ricadute etiche e sociali”. L’Intelligenza Artificiale è una delle tecnologie che sta trasformando la nostra società e molti aspetti della nostra vita quotidiana. Ha già prodotto molti effetti benefici e può essere sorgente di considerevole prosperità economica. Tuttavia, pone problemi riguardanti, in varia misura, l’occupazione, la riservatezza dei dati, la “privacy”, la violazione di valori etici e la fiducia nei risultati. Problematiche simili, con riferimento a problemi occupazionali, di sicurezza e di possibile violazione di valori etici, si pongono anche per quanto riguarda le trasformazioni che avvengono nella società a seguito dello sviluppo, intimamente connesso a quello dell’AI, dei metodi della robotica e dell’automazione della produzione industriale.

Alla conferenza partecipa il Professor Giuseppe Maschio del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova con una relazione dal titolo “Early warning detection systems per l’analisi della diffusione virale”.

Il tracciamento dei casi confermati e la previsione delle dinamiche locali di contagio attraverso indicatori precoci sono misure cruciali per una lotta efficace contro i cupi scenari futuri. Per questa ragione, data la complessità del sistema e la carenza di basi di conoscenza pregresse, è necessario sviluppare sistemi di allarme precoce per l’analisi della diffusione virale finalizzati a fornire un sistema di supporto per le decisioni.

«Questo studio si basa sull’elaborazione dei dati grezzi pubblicamente disponibili di cui la fonte principale è il database del Dipartimento della Protezione Civile Italiano. La metodologia proposta si ispira all’esperienza pregressa sviluppata nel campo dell’ingegneria chimica per l’analisi precoce dell’insorgenza di fenomeni di runaway reactions in processi chimici che sono stati causa in passato di incidenti industriali quali quello di Seveso e Bhopal, solo per citarne alcuni - dice Giuseppe Maschio-. L’approccio utilizzato è privo di modelli matematici di descrizione del fenomeno e applica tecniche di Early Warning Detection Systems (EWDS) per rilevare i cambiamenti nella diffusione territoriale delle infezioni nelle primissime fasi di insorgenza. Nello studio viene discussa l’applicabilità e l’adattabilità di due criteri EWDS alla pandemia al fine di monitorare la diffusione virale: gli approcci utilizzati sono quelli di Hub-Jones (H&J) e Strozzi-Zaldivar (S&Z). Essi possono elaborare i dati SARS-CoV-2 disponibili, in tempo reale e open-source nelle diverse fasi di sviluppo della pandemia, per generare prontamente segnali di allarme e rilevare l’inizio o la ripresa di una potenziale epidemia e monitorare gli effetti delle misure di contrasto adottate quali il distanziamento sociale e la classificazione a zone colorate delle nostre regioni. Inoltre - sottolinea Maschio - il criterio EWDS S&Z è teoricamente convalidato sulla base del SIR epidemiologico. Gli EWDS discussi sono adatti per analizzare sistemi auto-acceleranti, come lo scenario SARS-CoV-2, con l’obiettivo di identificare precocemente una diffusione epidemica attraverso i parametri di insorgenza. Tale approccio innovativo può promuovere il rilevamento dei cluster e identificare la diffusione precoce di malattie infettive emergenti, per supportare strategie di lotta comuni. Questo metodo e i relativi risultati - conclude Giuseppe Maschio - rappresentano uno strumento proattivo basato su solide basi scientifiche e metodologiche che può essere utilizzato come sistema complementare delle azioni mediche e di distanziamento sociale per il contrasto della diffusione virale del Covid-19».

