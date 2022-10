I Love Greta, il concerto al parco Fistomba

I Love Greta

Concerto di fine estate: birre, canzoni, amici, natura

L’ultima festa da fare insieme, in una location nel centro di Padova!

Una serata ad ingresso libero (1euro può bastare) con tanti ospiti e tanta musica, dalle 20.30 fino a mezzanotte

In breve

15 Ottobre 2022

Parco Fistomba, via ognissanti Padova

dalle 20.30

Physio, Graffiti, Sons, Murwi, JWar, Greta

Ingresso libero (1euro può bastare)

Dettagli

I Love Greta, un concerto in occasione del nuovo singolo “Le cose che non ho”.

Sabato 15 ottobre dalle ore 20.30 al parco Fistomba di Padova, si esibiranno live diversi artisti: presenti sul palco saranno infatti Physio, Graffiti, Sons, Murwi, JWar e Greta.

Le cose che non ho, disponibile dal 14 ottobre 2022, e? il nuovo singolo dei Greta, band di quattro ragazzi padovani mossi dal forte bisogno di raccontare se stessi e le loro vite attraverso le canzoni.

Prodotta da JWar e scritto da Pietro Barsotti, Veronica Rauccio e Riccardo Volpato, la canzone racconta l’amore di una coppia in chiave malinconica.

Greta e? un progetto pop che nasce nelle vie di Padova a inizio 2019. Pietro Barsotti (cantante, 25 anni), Riccardo Volpato (Tastiere, 26 anni), Nicolo? Volpato (Batteria, 22 anni) e Daniele Schiavon (Chitarra, 22 anni), raccontano con le loro canzoni l’amore giovanile.

Gia? dai primi singoli la band riscuote diverso successo, partecipando a eventi locali importanti come il Big Bang Company di Prato della Valle. Nel 2019 il singolo Respiro viene presentato in anteprima da Studio Aperto e ad aggi supera le 450 mila views su Spotify. L’ultimo singolo Mi Gira La Testa, prodotta da Riccardo Scire?, ha riscontrato grande successo a livello radiofonico posizionandosi 34esimo nella classifica indipendenti EarOne.

Info web

https://www.facebook.com/events/632124891791203

Ad oggi Greta supera il milione e mezzo di views totali su Spotify.,

About Physio:

Cantautore che mescola diversi generi, tra il pop e l’indie, nasce nel 2006 a Bologna e descrive nelle canzoni un amore malinconico che nasce proprio nelle vie della sua città.

Il suo ultimo singolo Vecchie Storie è disponibile insieme alla sua discografia su Spotify

https://open.spotify.com/track/2ucxyoQZ5jWvUizq65UORA...

About Graffiti:

Con un background musicale prettamente rap, Graffiti mescola diversi generi nelle sue canzoni, fino a sfociare nell’indie con un sound pop.

Il suo ultimo singolo, Luci, è disponibile su YouTube e Spotify

https://open.spotify.com/track/1VgtrOM85YUoJ3yINKcbBK...

About Sons:

Produttore classe 2001, Sons ha curato le ultime produzioni di Graffiti e Physio. Ad oggi è uno dei più talentosi produttori emergenti di Padova. Le sue produzioni sono disponibili su YouTube e Spotify

https://open.spotify.com/artist/2ADqmvKpaHhrjIK1egvPPN...

About Murwi:

Classe 2002, Murwi, cantautore che con il suo genere che mescola il pop alla new wave della generazione Z, è uno degli artisti emergenti più interessanti di Padova.

Il suo ultimo singolo, Tergicristalli, è disponibile su YouTube e Spotify

https://open.spotify.com/track/0PooqfBPgOQeqL7dfw9UPN...

About JWar:

Produttore del 1996, JWar ha collaborato con diversi artisti non solo nel padovano. Il suo gusto musicale vede diversi stili, come la trap, il pop, il rap e il rock.

Le sue produzioni sono disponibili su YouTube e Spotify

https://open.spotify.com/artist/0qAbbuu4T1Kq9r3gweW2ZC...

About Greta:

Band di Padova composta da Pietro Barsotti, Nicolò Volpato, Daniele Schiavon e Riccardo Volpato, che si è fatta conoscere grazie a canzoni d’amore pop. Ad oggi supera il milione di stream su Spotify.

https://open.spotify.com/artist/13GjdjA8k3fmCHSfcAxTH0.

Foto articolo da evento Facebook