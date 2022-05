“I mestieri dei classici”, incontri di orientamento per studenti delle scuole superiori e universitari

Da mercoledì 11 maggio prende avvio il ciclo di incontri “I mestieri dei classici – Percorsi professionali e formazione classica“, che si propone di orientare alla scelta universitaria gli studenti delle scuole superiori e di informare quelli universitari sulla transizione verso il mondo delle professioni.

Il ciclo è promosso dall’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova e organizzato dal Corso di Laurea Magistrale in Lettere Classiche e Storia Antica del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità dell’Università degli Studi di Padova (DISSGeA), in attuazione della terza missione dell’Università.

Gli appuntamenti si svolgono in presenza, alle sale dell’Università e del Comune. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli interessati, ma è richiesta la registrazione attraverso l’apposito modulo online, disponibile sul sito www.progettogiovani.pd.it

L’obiettivo degli incontri è quello di illustrare ai più giovani i percorsi professionali di chi oggi lavora nella comunicazione culturale, nelle case editrici, per i giornali, provenendo da una formazione da antichista.

Le discussioni non si concentrano solamente sugli studi fatti dagli ospiti ma offrono, per ciascun relatore, una spiegazione di come si svolge la sua funzione lavorativa nel mondo delle professioni della cultura, in questo preciso momento e contesto socio-economico.

La partecipazione dà diritto al conseguimento di 0,25 CFU per gli studenti universitari e di un’attestato di frequenza per gli studenti delle scuole superiori, che può essere fatto valere ai fini del conseguimento di crediti didattici per i PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento.

Il programma

Mercoledì 11 maggio | 15-17 | Sala delle Edicole (Palazzo del Capitanio)

Margherita Marvulli, editor per Corriere della Sera e Solferino Libri

Margherita Marvulli (1975) è editor per Corriere della Sera e Solferino Libri; ha lavorato per il supplemento «la Lettura» e per la Fondazione Corriere della Sera. Si è laureata in Filologia classica a Bari. Fra i suoi lavori, L’antichità classica e il Corriere della Sera (Fondazione Corriere della Sera, 2017); Giorgio Pasquali nel «Corriere della Sera» e Evaristo Breccia e il Corriere della Sera (Edizioni di Pagina, 2005).

Lunedì 23 maggio | 15-17 | Auditorium del Centro Culturale Altinate San Gaetano

Roberto Andreotti, giornalista e editor di Alias, il Manifesto

Roberto Andreotti (1959) è giornalista e editor di «Alias», supplemento culturale del quotidiano «il Manifesto». Ha studiato Lettere classiche a Siena. Fra i suoi libri, Classici elettrici (Rizzoli, 2006) e Resistenza del classico (Rizzoli, 2009). Ha da ultimo ricostruito la ricezione del saggio Die Entdeckung des Geistes di Bruno Snell nella prefazione alla nuova edizione italiana (La scoperta dello spirito, Luiss, 2021).

Mercoledì 25 maggio | 15-17 | Sala Anziani di Palazzo Moroni

Valeria Parrella, scrittrice

Con una discussione intorno a La Fortuna (Feltrinelli, 2022)

Valeria Parrella (1974), scrittrice, ha studiato Lettere antiche a Napoli (Università Federico II) La sua opera prima è la raccolta di racconti Mosca più balena (Minimum Fax, 2003. Il suo ultimo romanzo, La Fortuna (Feltrinelli, 2022), racconta la vicenda del diciassettenne Lucio a Pompei, alla vigilia dell’eruzione del Vesuvio (79 d.C.). Collabora al laboratorio di scrittura presso l’Istituto Penale Minorile di Nisida (Napoli).

Lunedì 30 maggio | 15-17 | Sala Rossini del Caffè Pedrocchi

Paolo Zaninoni, direttore editoriale Garzanti

Paolo Zaninoni (1961) ha studiato Letteratura greca a Pisa e Berkeley. Lavora in editoria dal 1987. È stato direttore editoriale della Rizzoli dal 2003 al 2012 e dal 2012 della Garzanti. Ricopre anche il ruolo di coordinatore editoriale dei marchi Corbaccio e Chiarelettere.

Informazioni

Per informazioni: Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova Email: progettogiovani.scuola@comune. padova.it

Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità (DISSGeA) E-mail: margherita.losacco@unipd.it

Info web

https://www.progettogiovani.pd.it/i-mestieri-dei-classici-percorsi-professionali-e-formazione-classica/

