Identità: un dialogo sull'identità di genere, sulle tutele e le discriminazioni

Giovedì 14 luglio ad Arcella Bella avrà luogo un evento dedicato al tema dell’identità di genere, volto a approfondire quali tutele giuridiche sono attualmente presenti e quali invece mancano ed a affrontare il tema delle discriminazioni che le persone trans* subiscono in Italia ed in particolare in Veneto.

Tra gli ospiti, l’avvocata Luna Zampieri, mediatrice familiare esperta in diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori, che introdurrà l’argomento dal punto di vista legislativo. A seguire sarà intervistato Daigoro aka Nicky B., autore di “Come sono (ri)nato”: un diario che in maniera sarcastica e profonda racconta i primi passi della sua (ri)nascita.

Infine verrà aperta una discussione sull’argomento coinvolgendo ospiti e pubblico.

