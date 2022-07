Idles, il concerto al parco della Musica

Se mai ci può essere un concerto che definisce una stagione, quello di venerdì sera, quando la post punk band inglese Idles salirà sul palco del Parco della Musica, ci si avvicina tanto da sfiorarne l’idea.

Poco ma sicuro, quello degli Idles è, per la stagione 2022 del Parco della Musica, uno dei concerti più attesi, e un consistente afflusso di pubblico si aspetta per una serata che si preannuncia veramente imperdibile. Se normalmente col passare degli anni gli spiriti normalmente si sopiscono e i toni si fanno più lievi, evidentemente la normalità non appartiene alle caratteristiche degli Idles, visto che Crawler, quarto disco in studio della band di Bristol giunto a cinque anni di distanza dal primo, Brutalism, non è mai scivolato sotto la trentesima posizioni nelle chart top 100 dei paesi anglofoni, e addirittura si è collocato al secondo posto nel 2021 nella classifica degli album indipendenti. Sì perché, nella migliore tradizione “heavy post-punk” (questa la definizione coniata dal frontman Joe Talbot), accanto all’energia e alla purezza c’è sempre l’indipendenza: a produrne i dischi, da sempre, la Partisan Records, etichetta newyorkese di Tim Putnam e Ian Wheeler punto di riferimento dell’universo fuori dalle major.

Una data doppiamente gradita per il Parco della Musica, oltre che per la presentazione di un disco, Crawler, che sembra urlare “Punx not Dead”, solo per citare altri grandi del settore, anche perché mette il palco padovano alla pari con altri palchi italiani iconici come il Carroponte di Milano. Un’attestazione di quanto Padova sia, ormai, al centro delle più battute rotte musicali del panorama internazionale.

In breve

Parco della Musica, presso Parco d’Europa

Ingresso da via del Pescarotto

Venerdì 15 luglio 2022

Apertura cancelli ore 19.30, inizio concerto ore 21

Biglietti in cassa 35 euro

