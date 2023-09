Il Chiosco Sunset Live con Zerbo

Domenica 10 settembre 2023 alle 21 al Il Chiosco Via Ariosto 10 - Padova - ingresso libero riservato ai soci - in progrogramma il live di Francesco Zerbino, livornese, per tutti “Lo Zerbo”. È di certo uno di quei talenti musicali inarrestabili che gira la penisola in lungo e in largo con i suoi molteplici progetti.

Diplomato al conservatorio in percussioni, cantautore,fondatore dei Blood Brothers - The Bruce Springsteen show, dei “Gerardo e i Montecarlos” e dei “Prisoners”,

“Zerbo ha dedicato la sua vita alla musica e ascoltandolo capirete perchè”

Si presenterà al Chiosco in versione “onemanband” cantando e suonando i suoi brani preferiti che vanno dalla canzone d'autore italiana, al rock Usa, al soul ma nel finale si uniranno allo Zerbo alcuni amici e noti musicisti locali: Maurizio Boldrin, Giorgio Pavan e Gianfranco Varano.

Info e orari

Via Ludovico Ariosto 10 a Padova

3342004006

Dal martedì al sabato dalle 18

La domenica dalle 11

Le attività sono riservate ai soci

Tessera CNLS Libertas obbligatoria (solo 18+)

valida fino al 31 dicembre 2023 a 5 euro

Tesseramento online → https://soci.modernclub.it/form-chiosco/

Ci riserviamo almeno 24 ore per l'accettazione

