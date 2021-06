Il Cile live al Dakota Pub di Capriccio di Vigonza

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/333476758370114

Mercoledì 23 giugno ore 21, il l Dakota Pub di Capriccio di Vigonza ospita Il Cile.

Il Cile (Lorenzo Cilembrini), chitarrista e compositore,esordisce nel 2011 come coautore di alcuni testi per i Negrita, insieme a Pau, per l’album Dannato Vivere (disco di platino). Ricordiamo la hit Brucerò per te, certificato oro da Fimi. Nel 2012 debutta come cantautore con il singolo Cemento Armato, uno dei più grandi successi radiofonici dell’anno e con il suo primo disco Siamo morti a vent’anni che lo porta in tour. Apre i concerti di Ben Harper e dei Cranberries, oltre ad essere l’unico artista Italiano presente all’ultima edizione dell’Heineken Jammin Festival. Nel 2013 partecipa a Sanremo nei giovani con:Le parole non servono più, conquistando i premi “Assomusica” e “Sergio Bardotti” ed è Opening act al primo tour di Jovanotti negli stadi. Pubblica il suo primo libro : Ho smesso tutto. Nel 2014 apre le date di Roma e di Milano del tour di Ligabue, dove canta il singolo Sole, cuore, alta gradazione dal suo secondo disco In cile veritas. Nel 2015, scrive insieme a Pau, il testo della hit Il gioco (certificato oro) dei Negrita e scrive e canta il ritornello della hit Maria salvador per l'album Il bello di esser brutti di J-Ax, ottendendo 6 dischi di platino.Nel 2017 pubblica il suo terzo disco La fate facile. Nel 2018 calca per la quarta volta il palco di San Siro cantando con J-Ax su Maria Salvador. Nel 2019 è autore, insieme ai Negrita, de: I ragazzi stanno bene(Festival di Sanremo). Ha collaborato con: Club Dogo, Bianca Atzei, Gue Pequeno, Syria, Clementino ed Ensi.

Sarà accompagnato dalla band che vede Andrea Ciotti alla chitarra, Alessio Goldin al basso e Luca Baggio alla batteria

