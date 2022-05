Il Friularo sbarca alla Campionaria, degustazioni gratuite del vino dei padovani

Torna la Fiera Campionaria e torna il Friularo in città, con degustazioni gratuite per tutti e una storia di sapori e passioni da raccontare. Dal 14 al 22 maggio, nel contesto della Fiera Campionaria di Padova, il “Consorzio di tutela vini Doc Bagnoli - Friularo di Bagnoli Docg”, sarà presente con un proprio stand. All’interno del PalaAscom al padiglione 8, corsia C, ci sarà un punto dedicato proprio al prezioso nettare, che dall’epoca carrarese riempie i bicchieri dei padovani e ne allieta i pasti. A disposizione dei visitatori ci saranno le bollicine 1950 brut 2019 di Conselve Vigneti e Cantine e lo Spumante Metodo Classico D.o.c. Bagnoli 2015 del Dominio di Bagnoli, ricavate da uva friulara vinificata in bianco, e il Friularo Ambasciatore 2015 D.o.c.g. e il Friularo Fondatore Riserva 2011 D.o.c.g. di Conselve Vigneti e Cantine, il Friularo Classico Vendemmia Tardiva D.o.c.g. 2015 e il Friularo Classico D.o.c.g. 2017 del Dominio di Bagnoli. A spiegare i sapori del vino, la cui storia si intreccia con quella di Padova, che si fregia del riconoscimento Unesco per il circuito Urbs Picta, ci sarà il sommelier Stefano Zavattiero. Non solo degustazioni: sarà possibile anche acquistare per asporto le bottiglie in esposizione.

Zaggia

«Per il nostro territorio - spiega Nicola Zaggia, presidente del Consorzio di tutela vini Doc Bagnoli - Friularo di Bagnoli Docg” - questa è un’opportunità gradita, che abbiamo potuto cogliere grazie alla collaborazione e al supporto di Ascom. Oltre a rappresentare, per gli ormai pochi padovani che ancora non lo conoscono, un’occasione unica per assaggiare il vino che ha fatto la storia delle nostre campagne attraverso i secoli, riempiendo le coppe di Federico II, quando fu ospite dei monaci di Santa Giustina, fino ai calici dei nostri giorni».