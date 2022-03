Per la Giornata dei colli veneti "Il respiro della primavera", il 27 marzo 2022. Incontrare il territorio Euganeo è entrare in contatto con gli elementi della Natura, laddove la Terra incontra il Fuoco di vulcani sopiti, l’Aria accarezza e plasma la Forma e l’Acqua è espressione e fonte di Guarigione. Immersi in questo incantevole paesaggio potrete sperimentare pratiche di Armonia per il corpo e per la mente, entrando in profondo contatto con voi stessi e con la Natura circostante e scoprire di far parte dello stesso Respiro! La partecipazione è aperta a tutti.

Web: https://arteuganea.net.