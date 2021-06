“Il rogo della Repubblica”, Andrea Molesini presenta il suo libro al Caffè Pedrocchi

Martedì 22 giugno, ore 18, appuntamento con Andrea Molesini al Caffè Pedrocchi. Nello splendido dehor del Caffè Pedrocchi l'autore presenta "Il rogo della Repubblica" (Sellerio).

Le vicende raccontate

Nel 1480, in un piccolo paese del trevigiano, un bambino sparisce nel nulla. L'archisinagogo Servadio e altri due ebrei vengono accusati di averlo ucciso per impastare col suo sangue le focaccine pasquali. Torturati e condannati a morte per infanticidio rituale, fanno ricorso e il processo si riapre davanti al Senato di Venezia. Il doge Giovanni Mocenigo, emana una bolla che proclama la tolleranza e impone il rispetto degli ebrei, ma ciò non basta a moderare il livore generale.

Quale spazio hanno le ragioni dello spirito nella cieca inerzia della Storia?

L'evento

Presenta Angelo Squizzato. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

E' possibile prenotare i posti attraverso il servizio WhatsApp della libreria Feltrinelli di Padova al numero 349.3286876 fino al giorno 21 giugno 2021. Sarà prevista la consumazione al tavolo.

Info web

https://www.lafeltrinelli.it/fcom/smartphone/home/pages/

puntivendita/eventi/Padova/2021/Giugno/Il-Rogodella-Repubblica-33263.html

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...