"Il trasporto fluviale come leva dello sviluppo economico sostenibile", incontro online

l MUBA, il Museo dei Barcari di Battaglia Terme, cioè il Museo Civico della Navigazione Fluviale, informa che lunedì 26 ottobre 2020 si terrà il webinar dal titolo: "Il trasporto fluviale come leva dello sviluppo economico sostenibile tra pianura Padana Veneta e Mare Adriatico"

A grande richiesta, con uno sforzo organizzativo e in tempi rapidi, il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme è riuscito a confermare il previsto incontro del 26 ottobre, inizialmente promosso in presenza, ora vietata da disposizione governativa, convertendo l'incontro da convegno in presenza a webinar (seminario nel web), grazie alla partnership con l'Università di Padova.

L'incontro avrà anche valenza formativa, e verrà rilasciato un attestato di frequenza a quanti parteciperanno

La partecipazione sarà possibile previa registrazione tramite la pagina:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-trasporto-fluviale-come-leva-dello-sviluppo-economico-sostenibile-126087155075

Una volta iscritti, inserendo i dati richiesti, verrà trasmesso tramite email il link per il collegamento alla piattaforma del webinar in "Zoom".

Si consiglia di provarlo da subito in modo da attivare per tempo l'applicativo "Zoom".

Il collegamento è possibile da computer, da tablet e anche da cellulare smartphone.

Informazioni sull'evento

Nell’ambito del progetto Il Futuro Conta promosso dalla Regione del Veneto il Convegno on line a cura del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali e del Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme ha lo scopo di focalizzare l'attenzione sulla valenza di leva economica per uno sviluppo sostenibile del trasporto d'acqua, merci o persone, per le vie interne.

L'Italia, un tempo, vantava un sistema diffuso di trasporto basato sulle imbarcazioni mercantili fluviali, in particolare lungo la dorsale della pianura padana, lungo il Po, in collegamento con la laguna di Venezia e tutto il mare Adriatico. La modernizzazione degli anni '60 ha cancellato la rilevanza a vantaggio del trasporto su gomma, con le conseguenze negative odierne.

Oggi, la globalizzazione delle economie e una diffusa sensibilità verso lo sviluppo economico sostenibile, soprattutto sul fronte ambientale, ha rilanciato la volontà di navigare le vie fluviali.

In Italia si è consolidata la crescita della navigazione a fini turistici, che contribuisce a valorizzare il contesto paesaggistico e, da più parti, si invoca anche il ritorno ad un trasporto interno di merci per via fluviale, in simbiosi con quello marittimo.

Il convegno ha l'obiettivo di fornire gli elementi valoriali dell'economia sostenibile applicabili al trasporto fluviale, confrontando alcune esperienze estere, offrendo una panoramica dello stato delle cose e delle prospettive con due operatori rappresentativi il comparto.

Programma webinar 26 ottobre 2020: "Il Trasporto Fluviale come leva dello sviluppo economico sostenibile tra pianura Padana-Veneta e mare Adriatico".

Coordinamento organizzativo e tecnologico Università di Padova - Dipartimento di Economia Mario Fano

Progetto formativo "Il Futuro Conta" - finanziato dalla Regione Veneto

Promosso da Museo Civico della Navigazione Fluviale - Comune di Battaglia Terme

Il collegamento si svolgerà mediante piattaforma online "Zoom" (coordinate comunicate agli iscritti).

Attivazione con un minimo di 20 partecipanti.

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Programma

1) Sessione interventi relatori (collegamento Zoom)

ore 9 attivazione collegamento online

Introduzione e moderazione lavori: Prof. Alberto Lanzavecchia, docente di finanza ed economia etica e sviluppo sostenibile - Università Padova

Saluto istituzionale: dr. Massimo Momolo, Sindaco Battaglia Terme, Comune proprietario Museo Civico della Navigazione Fluviale

Interventi relatorI

ore 9.15 Alberto Lanzavecchia - docente - "Finanza ed Economia etica e sviluppo sostenibile"

ore 9.30 Giacomo Pasqualetto - ricercatore indipendente - "Il caso francese della navigazione interna" (collegamento da "Le Musee de la Batellerie de Redon")

ore 9.50 Rudy Toninato - imprenditore - "Antiche vie di Navigazione: un progetto vincente di navigazione turistica fluviale nel territorio"

ore 10.10 Primo Vitaliano Bressanin - presidente Interporto Rovigo - "Il trasporto fluviale commerciale, leva competitiva ecologica"

ore 10.30 Raccolta domande in chat e interventi a rispondere dei relatori

ore 11 Fine collegamento Sessione interventi relatori

2) Sessione libera* (collegamento a cura TVB/Museo della Navigazione Fluviale)

Moderazione Maurizio Ulliana

ore 11.30 Interventi a voce dei partecipanti "Riflessioni e proposte a confronto"

ore 12.30 Fine collegamento

* Ai partecipanti interessati sarà inviato il link per il collegamento alla sessione libera.

Info web

