Il Tre con “Invisibili Tour” in concerto all'Hall

A poche settimane dalla pubblicazione del suo nuovo album “Invisibili” - debuttato al n.1 della classifica ufficiale FIMI/Gfk sia negli album che nei vinili - e dopo un tour estivo che lo ha visto protagonista di importanti festival italiani, IL TRE è pronto a tornare live con INVISIBILI TOUR, organizzato e prodotto da Vivo Concerti, in partenza da ottobre 2023. I biglietti sono in vendita online su www.vivoconcerti.com.

Il Tre porterà il nuovo disco e tutti i suoi pezzi più amati nei club partendo dalla sua Roma con una doppia data SOLD OUT (sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 @ Orion Live Club), passando poi per Ancona (sabato 28 ottobre 2023 @ Mamamia), a Firenze (martedì 31 ottobre 2023 @ Viper Theatre - SOLD OUT), a Padova (domenica 5 novembre 2023 @ Hall), a Bologna (lunedì 6 novembre 2023 @ Estragon), a Torino (mercoledì 8 novembre 2023 @ Teatro Concordia), a Milano (giovedì 9 novembre 2023 @ Fabrique), a Bari (sabato 11 novembre 2023 @ Eremo Club) per concludere il tour a Napoli (domenica 12 novembre 2023 @ Duel Beat).

L’album “INVISIBILI” - uscito il 15 settembre - che ha replicato il risultato del primo album “Ali”, anche lui al n. 1 della classifica di vendita, è composto da dodici tracce che si alternano tra energia e intimità e racchiudono la sua visione del mondo, alternando testi più introspettivi a rapidissimi flow che racchiudono esercizi di stile ma anche frecciate taglienti contro tutto ciò che non va.

INVISIBILI è un album per rendersi visibile e per far in modo che si senta così anche chi ascolta, chi si riconosce nei suoi testi, chi non ha più voglia di non essere visto. Gli invisibili siamo tutti noi. Ed è ora di farci vedere.

Date

Sabato 14 ottobre 2023 || Roma @ Orion Live Club – SOLD OUT

Domenica 15 ottobre 2023 || Roma @ Orion Live Club – SOLD OUT

Sabato 28 ottobre 2023 || Ancona @ Mamamia

Martedì 31 ottobre 2023 || Firenze @ Viper Theatre – SOLD OUT

Domenica 5 novembre 2023 || Padova @ Hall

Lunedì 6 novembre 2023 || Bologna @ Estragon

Mercoledì 8 novembre 2023 || Torino @ Teatro Concordia

Giovedì 9 novembre 2023 || Milano @ Fabrique

Sabato 11 novembre 2023 || Bari @ Eremo Club

Domenica 12 novembre 2023 || Napoli @ Duel Beat

