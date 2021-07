"Il Varno" di Ippolito Nievo, la riedizione presentata nel giardino dell’Abbazia di Praglia

Sabato 10 luglio alle ore 18.30, nel Giardino dell’Abbazia di Praglia si presenta in anteprima la riedizione da parte di Tracciati Editore, casa editrice padovana, della novella IL VARMO di Ippolito Nievo.

Sarà presente la curatrice dell'edizione, Mariangela Lando, dottore di ricerca in Scienze linguistiche, filologiche e letterarie.

La nuova edizione della novella esce nell’occasione dei 190 anni dalla nascita di Nievo, il celebre scrittore e patriota padovano (1831-1861) morto trentenne nel naufragio del vapore Ercole che lo riportava dalla Sicilia, dove era giunto durante la spedizione dei Mille, a Napoli. Il volume è preceduto da un’introduzione curata dalla stessa Mariangela Lando.

La novella “Il Varmo” fu pubblicata per la prima volta dal marzo al maggio 1856 sulla rivista “L’Annotatore Friulano”. A fare da sfondo alla delicata vicenda dei due protagonisti, due ragazzini in cui molti hanno visto gli antesignani del Carlino e della Pisana del celeberrimo “Le confessioni di un italiano”, è la campagna friulana, in questo caso quella bagnata dal fiume Varmo.

“È la storia di Tina e Pierino, soprannominati la Favitta e lo Sgricciolo, seguiti nel loro percorso formativo dall’adolescenza alla piena maturità. Il loro progressivo maturare a contatto con i dolori e le difficoltà della vita sono descritti attraverso un particolare linguaggio che tende a valorizzare l’età infantile e adolescenziale. I personaggi e le situazioni appaiono come un prolungamento metaforico del paesaggio. Il fiume Varmo, nella sua tranquilla corsa verso il Tagliamento tra pianura friulana e cielo, finisce per diventare il testimone dei sogni, delle speranze, delle fatiche e delle miserie quotidiane dei due giovani protagonisti”, scrive la Lando nella Prefazione.

Il volume è già in vendita sul sito internet www.tracciati.eu

Foto articolo da comunicato stampa.

