M'illumino di meno 2022: calcetto al tramonto

Venerdì 11 marzo torna "M'illumino di Meno", la campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico lanciata da Radio 2, giunta ormai alla sua diciottesima edizione. L’invito consueto di aderire ad un simbolico “silenzio energetico”, spegnendo le luci, è stato accompagnato negli ultimi anni da altre azioni che hanno contribuito a sensibilizzare grandi e piccoli sul tema.

Per questa nuova edizione vi invitiamo a recuperare i vostri scarpini e a scendere in campo per trascorrere un momento di divertimento e condivisione! Vi aspettiamo al campetto vicino alla Parrocchia del Crocifisso (Via del commissario -Padova-) per una partita di calcio non competitiva, aperta a tutt*, per ogni età e livello Ovviamente assist, goal e passaggi saranno illuminati solo dai raggi del tramonto! Portatevi una torcia frontale se volete, e qualche snack e bibita per il terzo tempo. Ringraziamo l'ASD Crocifisso per la disponibilità del campo! Appuntamento venerdì 11 marzo alle 18.

Informazioni e contatti

Web: https://fb.me/e/2ga4hdr7m.