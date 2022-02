Creare e portarsi a casa la propria bottiglia di vino: l’iniziativa dell’azienda agricola Reassi

Prezzo non disponibile

Sabato 19 febbraio, 8.30 - 13, 15 -18.30, degustazione libera di tutti i vini sfusi dell’azienda agricola Reassi in via Manzoni 9, Carbonara di Rovolon, con abbinato qualche cicchetto.

Il vino può anche essere portato a casa e, grazie a questa iniziativa unica, anche personalizzato.

Come fare?

* assaggia e scegli tra le nostre proposte il tuo vino preferito

* spillalo direttamente dalla botte

* imbottiglialo

* etichettalo personalmente

Niente paura, troverai tutto l'occorrente a disposizione e i cantinieri pronti ad aiutarti!

3475340932 - Diego

info@reassi.it

Non solo vino, anche la passeggiata

Sarà una giornata piacevole e conviviale e per gli amanti della natura è prevista un'escursione, al mattino, fra i sentieri di Rovolon in compagnia di una guida naturalistica e di alcuni amici figuranti dei vecchi tempi. Per maggiori informazioni clicca qui.

