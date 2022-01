Imprenditori si diventa: corsi YES I start Up e finanziamenti SELFIEmployment, ecco come partecipare

Lunedì 24 gennaio 2022, dalle 10 alle 12 è in programma la presentazione di “Yes I Start Up“, percorso gratuito per i giovani che vogliono avviare un progetto imprenditoriale. L’incontro far riferimento in particolare alle opportunità di fare impresa a Padova e in Veneto.

L’evento si tiene in Sala Paladin di Palazzo Moroni a Padova, ma si può seguire in diretta sulla pagina Facebook SELFIEmployment Garanzia Giovani.

Scopri il programma dell’incontro

È possibile seguire l’evento in diretta streaming sulla pagina Facebook Selfiemployment Garanzia Giovani.

Approfondimenti su Progetto Giovani

Iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Padova.

Per informazioni

Segreteria organizzativa

sito www.diventaimprenditore.eu

pagina Facebook www.facebook.com/SELFIEmploymentGaranziaGiovani

Info web

Foto articolo da Progetto Giovani