“Tipologie di impresa e adempimenti fiscali - prima parte”, incontro online per informarsi e orientarsi

L’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova organizza un ciclo di incontri per orientare e informare i giovani con un’idea imprenditoriale da sviluppare.

Appuntamenti 7, 13, 14, 20, 27 aprile, 4, 18 maggio, alle ore 16 (tranne quello del 4 maggio alle ore 16.30), la partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria.

Nel corso degli appuntamenti in programma vengono affrontati gli argomenti principali per iniziare a concretizzare la propria idea: la partita Iva, le diverse tipologie di impresa e gli adempimenti fiscali, le agevolazioni e i finanziamenti, i programmi di mobilità per giovani imprenditori.

Martedì 20 aprile

Tipologie di impresa e adempimenti fiscali - prima parte

Tipologie di impresa e adempimenti fiscali - seconda parte

Percorsi formativi di accompagnamento all’avvio di impresa

Agevolazioni e finanziamenti per giovani imprenditori

La partecipazione ai corsi è gratuita ma è necessario iscriversi ai singoli incontri attraverso gli appositi form online disponibili sul sito di Progetto Giovani.

Gli incontri si svolgono sulla piattaforma Zoom.

Per informazioni

Ufficio Progetto Giovani - area informagiovani

via Altinate, 71 - Padova

telefono 049 8204742

email informagiovani@comune.padova.it

https://www.padovanet.it/evento/ciclo-di-incontri-giovani-imprenditori-incontri-orientativi

https://www.progettogiovani.pd.it/giovani-imprenditori-incontri-orientativi/