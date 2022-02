"L’impresa della salute: un dialogo tra virus, economia e ricerca", l'incontro online

Un confronto su scienza, impresa, professioni, sostenibilità e futuro della ricerca scientifica: sono questi i temi al centro del webinar “L’impresa della salute. Un dialogo tra virus, economia e ricerca con Antonella Viola e Chiara Mio” organizzato dall’Associazione dei Commercialisti delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie) in collaborazione con Fondazione Città della Speranza e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova.

L’appuntamento è in programma giovedì 17 febbraio 2022 dalle 17.30 alle 19 in diretta webinar. Dopo i saluti di Andrea Camporese, Presidente Fondazione Città della Speranza, Fabio Marchetto, Presidente ADCEC Tre Venezie, e di Dante Carolo, Presidente ODCEC di Padova, intervengono Antonella Viola, Professoressa Ordinaria di Patologia Generale presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova e Direttrice Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, e Chiara Mio, Professoressa Ordinaria presso il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Modera i lavori Luca Primavera, A.D. dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza.

La pandemia da Covid-19 ha rimesso al centro la salute come valore universale e bene pubblico fondamentale, e ha riaperto il dibattito sul servizio sanitario pubblico, evidenziandone aspetti critici di natura strutturale. Inoltre ha sottolineato la centralità e il valore della ricerca scientifica come risposta a un’emergenza globale e contestualmente la necessità che questa sia sostenuta con risorse adeguate. Contemporaneamente, la pandemia ha accelerato alcune tendenze già in atto nel sistema economico e produttivo del paese, su tutte la digitalizzazione, l’innovazione e l’attenzione ai temi della sostenibilità ambientale, sociale, economica, in linea con gli obiettivi di sviluppo dell’Agenda ONU 2030.

In questo quadro le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresentano un’opportunità unica per interventi in questi ambiti per imprimere una svolta e accompagnare la ripresa sociale ed economica del paese.

Il seminario sarà dunque l’occasione per un confronto sui cambiamenti in atto, attraverso la voce di due personalità che dal proprio osservatorio e dalla propria esperienza professionale si confronteranno in un dialogo che intreccia diverse sfaccettature dell’impresa della salute, dalla redazione del bilancio/report di sostenibilità delle Onlus, alle modalità per finanziare la ricerca, passando per il ruolo degli operatori della salute, con uno sguardo all’importanza e al futuro degli investimenti in ricerca.

Fabio Marchetto, Presidente ADCEC Tre Venezie, ha commentato: «La pandemia ha rappresentato uno spartiacque e ha rimesso al centro temi di primo piano come la gestione del sistema salute, l’importanza della ricerca scientifica, la necessità di individuare modelli sostenibili di sviluppo e di crescita per l’economia e le imprese. Si tratta di sfide che, nel particolare contesto di ripartenza e ricostruzione che stanno vivendo l’economia e la società, necessitano di un impegno collettivo. In linea con il percorso formativo dell’Associazione, che accanto ad incontri su temi legati alla quotidianità della professione, propone attività formative che spaziano su materie trasversali, abbiamo voluto inserire questo dialogo perché riteniamo che la formazione e la discussione su aspetti quali la sostenibilità dei percorsi di sviluppo delle imprese, la centralità degli investimenti e il sostegno concreto alla ricerca scientifica, abbiano un ruolo rilevante anche per la professione del commercialista che, attraverso le proprie competenze, può e deve fornire il proprio contributo, per accompagnare la fase di cambiamento che stiamo vivendo».

Chiara Mio, Professoressa Ordinaria presso il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha aggiunto: «È importante che le aziende della salute comunichino a tutti, con linguaggio chiaro e univoco, le attività, i risultati e le eccellenze: i professionisti della salute possono così condividere con i cittadini una alleanza di lungo termine per operare nell’interesse della persona e della salute. La professione contabile svolge un ruolo cruciale in questo patto: attraverso il report di sostenibilità fornisce le misure e la rappresentazione delle ambizioni e dei risultati delle aziende della salute, aumentando il livello di credibilità delle informazioni condivise».

