“Theatresports™ Original”, la sfida di improvvisazione teatrale ad Abano

L’attività di CambiScena ricomincia con la rassegna e campionato “Theatresports™ Original”, 6 serate di spettacolo/sfida tra due squadre all’insegna del divertimento, del coinvolgimento, del rischio, della varietà e del gioco di squadra in cui il pubblico è libero di urlare e tifare per i suoi preferiti, come allo stadio, e di applaudire ed emozionarsi come a teatro.

Il tutto rappresentato secondo la formula originale del Theatresports™ creata da Keith Johnstone nel 1977 e tutt’ora rappresentata al Loose Moose Theatre di Calgary, in Canada.

Una vera e propria competizione tra due squadre, i MARACAS ed i CLAPPERS, con tanto di giudici, punteggi, ammonizioni e tifo sfegatato, ed allo stesso tempo uno spettacolo teatrale interattivo e completamente improvvisato.

Le date del campionato “Theatresports™ Original”

Sabato 29 gennaio;

sabato 12 febbraio;

sabato 26 febbraio;

sabato 12 marzo;

sabato 26 marzo;

sabato 9 aprile.

Dove e quando

Sabato 29 gennaio.

Sede spettacoli: Teatrò - via Donati, 1 - Abano Terme - Padova

Inizio alle ore 21.

Direzione artistica a cura di: Teatro a Molla

con il Patrocinio di: ITI - International Theatresports Institute e UILT

Vai alla pagina delle prenotazioni

Biglietti

10 euro intero (senza prenotazione);

8 euro intero (con prenotazione), ridotto studenti universitari (senza prenotazione);

6 euro ridotto studenti universitari (con prenotazione);

5 euro ridotto minori di 15 anni, ridotto soci CambiScena, Improteatro, Teatro a Molla, Rabbit Hole, Eitam.

Omaggio: disabili (e accompagnatori), minori di 3 anni (se non occupano il posto)

Prenotazioni online

Le prenotazioni si accettano solo online dal sito http://www.cambiscena.it/.

Le prenotazioni online vanno effettuate entro le ore 24 del venerdì precedente al sabato di spettacolo.

Sono valide solo le prenotazioni che riceveranno conferma.

I biglietti prenotati vanno ritirati entro le ore 20.30 del sabato di spettacolo alla biglietteria del teatro.

Acquisto

La sera stessa dello spettacolo alla biglietteria del teatro. Apertura biglietteria ore 20.

La rassegna sarà organizzata e gestita rispettando le normative vigenti in materia di contrasto e contenimento del virus Sars-Cov-2 come da protocollo consultabile QUI.

Per informazioni e prenotazioni:

Foto articolo da comunicato stampa