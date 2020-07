“L’appartamento con vista”, improvvisazione teatrale sul Venda

La compagnia di improvvisazione teatrale Aghetti Bruni è orgogliosa di presentare il primo spettacolo post lockdown, eccezionalmente nella straordinaria ed evocativa cornice dell’Anfiteatro del Venda!

Un palazzo come tanti. Un condominio di una città qualsiasi.

In ogni piano un appartamento, ognuno con una storia diversa, complicata, intima, divertente, folle, emozionante.

Diversi spazi con differenti vite, gioie, quotidianità, sorprese, le quali poi si intrecciano e influenzano l’un l’altra.

Uno spettacolo ogni volta inedito, un sapiente gioco sviluppato senza alcun copione o canovaccio, tutto completamente improvvisato e creato sul momento, grazie ai suggerimenti del pubblico che permetterà agli attori di plasmare spazi e storie uniche.

Dove e quando

Mercoledì 5 agosto dalle ore 21

Presso Anfiteatro del Venda

Via Sottovenda,

35030 Galzignano Terme (PD)

Ingresso

Inizio spettacolo ore 21

Biglietto di ingresso 7 euro

Prenotazione consigliata su https://forms.gle/fi4HSfdEdxuRBRKVA

Per informazioni:

https://www.aghettibruni.it/

info@aghettibruni.it

https://www.facebook.com/aghettibruni

Chi siamo

Gli Aghetti Bruni sono una compagnia di Improvvisazione Teatrale nata a Padova nell’estate del 2017

Gli Aghetti Bruni sono 15 attori che nel corso degli anni hanno capito che salire su un palco era bello, ma salirci insieme era meglio.

Gli Aghetti Bruni sono soprattutto un gruppo di amici, portatori sani di energia e divertimento, innamorati dell’improvvisazione e dello stupore che questa provoca negli occhi del pubblico!

Dopo oltre 10 anni di esperienze teatrali sia in Italia che all’estero e di formazione con docenti italiani ed internazionali decidono di dare vita alla attuale compagnia per esplorare le infinite possibilità offerte da questa meravigliosa arte. Nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019 hanno calcato svariati palchi dell’Italia settentrionale, principalmente nella provincia di Padova, spaziando da intimi showcase casalinghi a spettacoli in teatri gremiti.

L’improvvisazione teatrale

L’improvvisazione teatrale è una forma di teatro dove gli attori non seguono un copione definito, ma inventano il testo improvvisando estemporaneamente.

La caratteristica di questo stile è prendere un’idea, un suggerimento, un pensiero del pubblico e trasformarlo in una storia, piccola o grande, ma sempre e comunque unica e irripetibile.

Il cast

Emanuele Agostini, Riccardo Bidoia, Marco Bortolamei, Silvio Bortoletto, Priscilla Capillo, Dafne Coletto, Edilberto Lionello, Andrea Lovato, Enrico Previato, Marco Simion, Marta Sisti, Giovanni Spada, Mickela Vettori, Maria Teresa Vivianetti, Francesca Zanconato.

