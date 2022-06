Improvvisazione teatrale: "Theatre jockey" al Kiosk

CambiScena è lieta di invitarvi alla rassegna estiva di "Theatre jockey" nella nuova location del Kiosk 8.1 - via Vigonovese 141 - Camin (Padova). Il "Theatre Jockey" è un mix estremo di sketch di improvvisazione teatrale. Sulla scena si improvvisano e si “mixano” scene, storie, personaggi tutti creati sul momento. Il pubblico è il vero protagonista partecipando con i propri suggerimenti, mentre il Master mette alla prova gli improvvisatrici e gli improvvisatori che dovranno cimentarsi in prove sempre più difficili.

Uno spettacolo fresco, divertente e totalmente improvvisato:

MARTEDÌ 12 LUGLIO

C/o KIOSK 8.1 (Parco di Villa Berta - via Vigonovese, 141 - Camin, Padova) dove potrete anche prendere un aperitivo e mangiare qualcosa in mezzo al verde (in caso di maltempo gli spettacoli saranno rinviati).

Inizio spettacoli ore 21.30. INGRESSO LIBERO e GRATUITO

Info: 349 0683830 - info@cambiscena.it - www.cambiscena.it