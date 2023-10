"In 3 sotto il letto", commedia brillante al Teatro Filarmonico di Piove di Sacco

La Compagnia KUIDAORE presenta “In 3 sotto il letto”, una brillante ed originale commedia scritta da Stefania De Ruvo. Sabato 7 ottobre 2023 alle ore 20.30 presso il Teatro Filarmonico in piazza Giacomo Matteotti, 5/7 a Piove di Sacco.

Ingresso: 10 euro

Ingresso ridotto (disabili e bambini fino a 12 anni): 5 euro

Info e prenotazioni: 379 2586223 (anche WhatsApp)

Trama: «Marcella è una giovane donna sui 37 anni. Collabora con una casa editrice per la quale, da casa, traduce saggi in varie lingue. Negli anni si è costruita quella che lei autodefinisce “una relazionale perfetta”; peccato che per ottenerla ha bisogno di, non di uno bensì, di due uomini: Matteo e Giovanni. All’inizio, questo potrebbe apparire come il classico triangolo di lei, lui e l’amante ma, niente di più sbagliato. La realtà si rivela ancora più anomala. Si scopre presto che i due uomini si conoscono e sono entrambi presenti e “ufficiali”. Lei abita e lavora da casa, mentre i due uomini si alternano, avendo due occupazioni lavorative molto diverse e con orari contrapposti. Il focoso Giovanni è portiere notturno in un albergo. Lavorando tutte le notti, può “riposare” di mattina, mentre Matteo è un impiegato bancario, tradizionalista ed abitudinario ma con una sua personalità. Questo strano “menage a trois” sembra funzionare alla meraviglia, ma tra i due uomini da sempre è accesa una certa competizione a distanza che, sempre più spesso, caratterizza un certo battibeccare nelle occasioni di incrocio casalingo. Il disagio, aumentato dal continuo battibeccare dei due, cresce. Come si risolverà la situazione?».

Con: Maurizio Putignano, Chiara Caldato e Roberto Miggiano. Costumi e scenografie: Cinzia Dalla Lana e Compagnia Kuidaore. Regia: Vilfred Moneta.