Inaugurazione "80Fame gastro piadineria" a Padova

Finalmente si inaugura!! Sono passati due anni da quell'8 febbraio, quando aprimmo il nostro piccolo laboratorio artigianale completamente ignari di quanto sarebbe cambiato il mondo intero di lì a pochissimo. Ma non ci siamo scoraggiati, anzi ci siamo adattati! La passione per i prodotti artigianali, semplici ma genuini, la preparazione di sole pietanze fresche, l’opportunità per il cliente di scegliere gli ingredienti o affidarsi ai consigli dello chef, l’antipatia verso i prodotti troppo “fast” ma poco “food”, ci hanno portato ad aprire questa piccola realtà completamente imperniata sull’artigianalità.

“Avete qualcosa di pronto?” “No, però te lo prepariamo subito! Facciamo piadine, bruschette, fritti, tramezzini caldi. Scegli tu gli ingredienti tanto facciamo tutto al momento!” queste le frasi che più si sentono in negozio. Ma non perdiamoci troppo in chiacchiere, passate a trovarci Venerdì 6 Maggio sia a pranzo che a cena, avremo a disposizione anche un cortile interno dove potersi sedere al tavolo. E non dimenticate l’appetito!

Informazioni e contatti

Inaugurazione a Padova il 6 maggio 2022 dalle ore 11.

Web: https://www.80fame.it

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/1689871064693455/