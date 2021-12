Aperitivo d'inaugurazione "Al Fistomba"

Un nuovo inizio a Padova da venerdì 17 dicembre riapre con una nuova realtà "Al Fistomba". Immerso nel parco Venturini Natale, il locale è pronto per inaugurare una nuova gestione con l'aperitivo di benvenuto animato da Fluffy dj, con la possibilità poi di cenare, scegliendo tra alcune proposte di cucina e pizza. La location, sita in zona portello, propone aperitivi, cicchetti, possibilità di prenotare la sala per eventi privati, come feste di laurea , compleanni, con ristorante e pizzeria a disposizione.

Una nuova programmazione live con cover band, serate dj, karaoke, spettacoli, maxischermo per la visione di partite di calcio e un sacco di eventi già in programma per i prossimi weekend. Sarà cura del giovane team coadiuvato dall'ideatore del Mappaluna, organizzare al meglio serate, con l’obiettivo di attirare studenti e giovani e clienti di tutte le età, per un divertimento in tutta sicurezza anche in una situazione delicata come al giorno d'oggi: il FISTOMBA dispone attualmente di una sala con 60 coperti nel pieno rispetto delle normative anti covid, tutta finestrata immersa nel verde del parco, con una splendida vista del fiume Piovego e delle Mura rinascimentali di Padova.