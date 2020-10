Inaugurazione nuova arcostruttura Bettini con l’assessore allo sport Diego Bonavina

Martedì 13 ottobre alle ore 11, si terrà l'inaugurazione della nuova arcostruttura Bettini in via Bettini (zona Pontevigodarzere). All’evento non mancherà la presenza dell’assessore allo sport Diego Bonavina.

Dove

Arcostruttura di via Bettini, via Bettini, 14/16 - Padova

Info web

https://www.padovanet.it/informazione/arcostruttura-di-bettini