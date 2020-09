Inaugurazione dell'arcostruttura Navititas, la rinnovata palestra di via Bronzetti

Martedì 8 settembre alle ore 20, in occasione della ricorrenza patronale della parrocchia della Natività, verrà inaugurata la rinnovata palestra Nativitas di via Bronzetti. L’arcostruttura, costruita nel 2007, è stata profondamente rinnovata dall’amministrazione comunale diventando a tutti gli effetti una moderna palestra multifunzionale. La copertura con telone è stata sostituita da una copertura fissa coibentata; il campo di gioco è stato ampliato, come pure lo spazio esterno e il pavimento sostituito con un materiale sintetico adatto per le attività sportive di calcio a cinque e pallavolo.

I lavori

Il costo dell’intervento è stato di 250mila euro. La parrocchia della Natività ha rinnovato l'accordo con il Comune rendendo disponibile la palestra, a tariffe agevolate, tutte le mattine per le scuole e le attività motorie comunali. All’inaugurazione sarà presente l’assessore allo sport.

Ulteriori info web

https://www.padovanet.it/notizia/20200907/comunicato-stampa-inaugurazione-arcostruttura-navititas