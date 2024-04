Inaugurazione del memoriale a Dario Bedin e ai volontari il 4 maggio 2024. Non solo un memoriale, ma un simbolo all'impegno di tutti i volontari che operano in aiuto dei più deboli.

Ricordare per riflettere, perché quanto fatto non sia dimenticato: senza memoria non c’è futuro. Un messaggio alle giovani generazioni. Partecipano le associazioni di volontariato di Cadoneghe.