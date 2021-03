Dantedì a Piazzola sul Brenta con l'inaugurazione dedicata al sommo poeta

Giovedì 25 marzo, dalle ore 16, puoi seguire l’inaugurazione della mostra “Amor mi mosse, che mi fa parlare” in diretta streaming. Saranno presenti i protagonisti artistici di questa iniziativa: Romeo Sandrin e Alberto Bolzonella, due grandi maestri del nostro territorio.

Duecentosei opere, sessantanove sculture e centotrentasette disegni, per accompagnare lo spettatore lungo il viaggio di Dante attraverso Inferno, Purgatorio e Paradiso. E per celebrare, nel giorno del Dantedì - la giornata di celebrazioni dantesche fissata al 25 marzo su tutto il territorio nazionale - i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri.

«Curioso destino quello di Dante - commenta la presidente della Società Dante Alighieri di Padova, Maristella Mazzocca - inattuale rispetto all'oggi nostro e suo e, per questo, contemporaneo dell'umanità. Esule senza colpa da una patria che non cessò di amare, inventò una patria che è oggi la nostra. Di una donna che non fu mai sua fece il simbolo dell'amore che rende migliori. Di una lingua che balbettava appena, fece la lingua che usiamo ogni giorno. In tempi in cui non si viaggiava che per necessità, fece del tema del viaggio l'eterna metafora della vita, fatta di passioni, desideri, risentimenti, ma anche di generosità grandiose, o di umanissimi eroismi. Tutti riassunti all'interno di un'architettura che proiettava sullo sfondo dell'eternità la trama immensa di un romanzo dell'uomo. Non stupisce che la straordinaria invenzione di un viaggio che traduceva in poesia il significato ultimo del nostro vivere terreno, abbia sollecitato la sensibilità di legioni di artisti».

A settecento anni dalla scomparsa, la società Dante Alighieri ricorda il Poeta attraverso le opere di un pittore, Alberto Bolzonella, e di uno scultore, Romeo Sandrin, entrambi padovani di nascita ed oggi artisti di fama internazionale. “Amor mi mosse, che mi fa parlare” è una mostra unica nel suo genere, che accompagna, reinterpretandolo, l'intero arco dei tre regni danteschi.

L'esposizione è promossa dal Comitato di Padova della Società Dante Alighieri in sinergia con la Fondazione G.E. Ghirardi Onlus di Piazzola sul Brenta, il patrocinio della Regione Veneto e del Comitato nazionale per i 700 anni dalla morte di Dante.

L'inaugurazione è prevista il 25 marzo 2021 alle ore 16 in diretta streaming.

Sarà possibile seguire l'evento in streaming collegandosi alla pagina

Facebook : https://www.facebook.com/fondazione.g.e.ghirardi e, successivamente

Youtube Fondazione G.E. Ghirardi Onlus https://www.youtube.com/channel/UCXEVKhdAI1tE3r5IXjs3BNA

Web: https://www.fondazioneghirardi.org/ e https://www.ladantepadova.it/

Sculture e illustrazioni

nel VII centenario dantesco

Piazzola sul Brenta

Villa Contarini – Fondazione Ghirardi

Oratorio di San Benigno

25 Marzo – 3 Ottobre 2021

a cura di

Società Dante Alighieri Comitato di Padova APS

Fondazione G. E. Ghirardi ONLUS

