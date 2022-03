Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/961682644737609/

Il Comune di Arquà Petrarca è lieto di annunciare l’inaugurazione della mostra “Le storie del borgo di Arquà Petrarca”, presso le sale della Foresteria Callegari. Attraverso parole, memorie, disegni, foto ed immagini sarà possibile immergersi nell’atmosfera di questo piccolo borgo in cui il poeta Francesco Petrarca ha scelto di passare gli ultimi anni della sua vita.

È un punto di partenza non di arrivo, non è fissa ma mutevole.

I cittadini del borgo possono proporre i loro pensieri, le loro opere ed immagini che raccontino il borgo.

Ecco, dunque, che la mostra vuole proprio dar voce alle realtà associative locali, per raccontare il proprio territorio a coloro che verranno in visita al Borgo, esponendo foto storiche, cartoline e i mappali di Arquà Petrarca prestate dagli abitanti, i taccuini di viaggio degli artisti, le opere d’arte su china e acquarello di chi oggi vive ad Arquà.

La mostra può vantare anche la preziosa collaborazione dell’associazione culturale Matite in viaggio: sarà possibile ammirare i taccuini di viaggio di appassionati di tutto il mondo che hanno immortalato luoghi e paesaggi, nati da visite personali sui luoghi rappresentati, seguendo odori e parole sul tema del “Borgo” di cui Arquà Petrarca è oggi splendida espressione. Nel pomeriggio della domenica con il Parco Letterario gli associati saranno in giro per il borgo per trovare ognuno il loro scorcio da rappresentare.

L'inaugurazione è prevista sabato 19 marzo alle ore 18 alla loggia dei Vicari.

Programma

Saluti dell’assessore alla cultura del

comune di Arquà Petrarca

Sara Bonello

Intervengono:

il presidente della Proloco, Arrigo Zorzi

il presidente di Matite in Viaggio, Annamaria Spiazzi

il presidente del Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei, Claudia Baldin

A seguire, nel rispetto della normativa vigente in materia di contrasto del covid, si potrà accedere alle sale.

La mostra sarà aperta in altri giorni della settimana grazie alla Biblioteca e ai volontari.

Per info foresteriacallegari@gmail.com

Info web

