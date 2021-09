Inaugurazione del nuovo sagrato della Chiesa di Ca’ Oddo: il frutto della generosità di Natalina Berto

La comunità di Sant’Antonio di Ca’ Oddo è in festa per il nuovo sagrato della chiesa parrocchiale, che sarà inaugurato ufficialmente sabato 25 settembre 2021.

La realizzazione del nuovo sagrato è stata interamente sostenuta dalla generosità di Natalina Berto, sorella di Nella Maria Berto, cofondatrice dell’Opera Immacolata Concezione. Natalina Berto che risiede in una delle residenze dell’Oic, ha mantenuto uno stretto contatto con la parrocchia di Ca’ Oddo, dove la sorella aveva già in precedenza donato l’altare, l’ambone e il tabernacolo, e si è prodigata per poter realizzare questo sagrato proprio in ricordo della sorella Nella.

Il nuovo sagrato realizzato dall’impresa Spirello e da Barbin impianti su progetto dell’architetto Alberto Negrello, risulta composto da due quadrati concentrici, con pavimentazione effetto trachite, che permette di far risaltare la matericità della facciata della chiesa in mattoni faccia-vista.

Sul sagrato è stato inoltre realizzato un impianto di illuminazione composto di quattro lampioni, uno per ciascun angolo, che nella forma rileggono in chiave moderna ed essenziale lo stile del primo Novecento, per armonizzarsi al contesto architettonico.

L'evento

L’inaugurazione e del sagrato sarà una vera festa con i saluti istituzionali, l’inaugurazione e gli interventi che illustrano l’opera, alle ore 17. Seguirà alle ore 18 la celebrazione della santa messa festiva e alle ore 19, in centro parrocchiale, un momento conviviale, il tutto nel rispetto della normativa anti Covid-19.

Per informazioni: 0429-72837

