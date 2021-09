"Carte in onda", l'inaugurazione della sede di Ondalab

“Carte in Onda”, due pomeriggi insieme il 18 e 19 settembre dalle 16:30 in Via Cardinale Callegari 37/39 a Padova. Nel quartiere più popoloso di Padova, l’Arcella, nasce OndaLAB, spazio crocevia d’Arte pensato per tutti. ? Lo spazio recupera un immobile in disuso da anni (un’ex macelleria) per trasformarlo non solo nella sede dell’attività didattica dell’associazione Onda Creativa, ma soprattutto in un centro di aggregazione per la collettività intorno all’arte su carta, attraverso mostre, iniziative ed eventi rivolti ad adulti e bambini.

Onda Creativa è un’associazione nata nel settembre del 2019 per promuovere le tecniche artistiche su carta, attraverso corsi, workshop con artisti di fama nazionale e internazionale, eventi di pittura collettiva all’aperto per promuovere il territorio, sketch in museo, ecc ... In due anni di attività, l’associazione ha raccolto oltre 500 associati in tutta Italia e all’estero, attraverso l’attività in presenza e on-line.?

L’evento CarteinOnda è volto alla presentazione della sede dell’associazione, sita nel quartiere Arcella, in via Cardinal Callegari 37-39. ? CarteinOnda si svolgerà quindi nei pomeriggi del 18 e 19 settembre, dalle ore 16.30 alle 20, nello spazio OndaLab all’Arcella in zona San Carlo, proponendo in forma del tutto gratuita al pubblico partecipante, delle attività inerenti le tecniche artistiche su carta.

Di seguito il programma delle attività proposte:

Mostra collettiva dei maestri docenti dell’associazione (all’interno di OndaLab): Debora Antonello, Marianna Bevilacqua, Felice Feltracco, Romina Illuzzi, Barbara Menoncello, Marco Novo, Monica Pellattiero, Barnaba Salvador, Laura Sarra, Stefano Zago e Tatiana Smirnova.

Dimostrazioni dal vero di disegno, acquarello, carboncino e ritratto degli artisti Bevilacqua,Menoncello, Feltracco, Illuzzi, Novo, Salvador e Sarra, nello spazio esterno antistante OndaLab. Ciascun artista avrà una propria postazione e potrà dialogare col pubblico.?

Sabato 18: Laboratorio per bambini “Il libro delle carte scartate”, dalle ore 16,30 alle 18,00 a cura dell’associazione MusBaPa, nello spazio esterno antistante.

Attività di riciclo artistico con l’intento di dare nuova vita alla carta, creando un libro personale popolato di personaggi d’invenzione, nati appunto da carte scartate.

Laboratorio per adulti e bambini “Stampa il tuo segnalibro”, dalle ore 17 alle 19, nello spazio esterno antistante, in cui l’artista Monica Pellattiero illustrerà come realizzare un proprio timbro con la tecnica del linocut e usarlo per stampare dei personali segnalibri.

Piccolo brindisi finale?.

Informazioni e contatti

