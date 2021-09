Inaugurazione targa letteraria a Cinto Euganeo il 26 settembre 2021

Arriva a Cinto Euganeo la seconda targa del Parco Letterario Francesco Petrarca® e dei Colli Euganei in questo comune. Dopo la targa dedicata ad Andrea Zanzotto sul monte Fasolo https://www.parcopetrarca.com/luoghi/andrea-zanzotto-a-cinto-euganeo/ , inaugurata nel 2018 è il turno di una scrittrice molto legata ai Colli Euganei: Silvia Rodella, in arte Sellida Ilvaro (anagramma del suo nome) autrice del libro “Leggende Euganee”. La storia scelta per la targa, intitolata “La porta del buso dei ladri”, si riferisce alla località situata sul monte Cinto, uno dei luoghi più suggestivi e caratteristici dei Colli Euganei che si raggiunge a piedi attraverso il sentiero numero 11 del Parco Regionale.

Proprio all’inizio di questo sentiero, si trova la 32esima targa del Parco Petrarca che verrà inaugurata il 26 settembre alle ore 16.30 durante un incontro aperto al pubblico che si terrà al Museo di Cava Bomba con il seguente programma.

Saluti: Paolo Rocca, Sindaco di Cinto Euganeo, Elisabetta Mutta, Assessore alle attività culturali di Cinto Euganeo.

Introduzione: Claudia Baldin, Presidente del Parco Letterario® Francesco Petrarca e dei Colli Euganei

Paolo Gobbi, vicepresidente del Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei

Anita Pignataro, curatrice dell'ultima edizione di Leggende Euganee di Silvia Rodella, Cierre Edizioni, 2019

«L’inaugurazione della targa all’autrice Silvia Rodella è stata fortemente voluta da questa Amministrazione Comunale che punta sulla valorizzazione del patrimonio culturale locale, in maniera coerente con il proprio programma amministrativo» dice il sindaco di Cinto Euganeo, Paolo Rocca.

«Il Parco Letterario® può diventare vero e proprio agente di sviluppo del territorio, non solo per quanto attiene il turismo culturale , ma anche quello legato alle strutture dell’offerta gastronomica e delle produzioni locali, ciò può essere utile anche al fine di generare effetti positivi sulle imprese locali migliorando l'attrattività e la competitività dell’intera zona, fino a coinvolgere mercati turistici internazionali senza dimenticare che, però, il territorio stesso deve essere considerato come una fonte economica non rinnovabile e quindi da proteggere» conclude Elisabetta Mutta, Assessore alle attività culturali del comune di Cinto Euganeo.

«Siamo contenti di poter finalmente inaugurare una targa dedicata ad una donna» dice Claudia Baldin, Presidente dell’associazione culturale Parco Letterario ® Francesco Petrarca, che fa parte della rete nazionale dei Parchi Letterari. «Abbiamo scelto questa storia anche perché la Rodella qui dà veramente una descrizione accurata e dettagliata del paesaggio che la circonda e che le è cosi caro. Il paesaggio è un elemento imprescindibile per i Parchi Letterari, che fanno rivivere le emozioni che hanno provato gli artisti e gli scrittori che sono arrivati in questo territorio e che lo hanno descritto nelle loro opere» continua Paolo Gobbi, vicepresidente dell’associazione.

Interverrà anche Anita Pignataro, che ha curato l’ultima preziosa edizione di Leggende Euganee (Cierre Edizioni,2019): «Nella villa Rodella, situata a Cinto Euganeo, non mancavano i buoni libri e furono questi a determinare per tanta parte la formazione della giovane Silvia. Queste letture arricchirono la sua personalità vivace e contribuirono ad alimentare una religiosità profonda, quasi francescana, sensibile alla bellezza della natura. Nelle leggende la Rodella intreccia con originalità e creatività personaggi ed eventi storici, in gran parte di età medievale, figure prevalentemente femminili, probabilmente attinte dalla tradizione popolare orale e rielaborate dalla sua fertile fantasia».

