Ad Antonio Pochini e Angelo Saggini, si inaugurano due nuove targhe letterarie a Galzignano Terme

Sono passati davvero pochi giorni dall'inaugurazione della nuova targa a Cinto Euganeo, dedicata a Silvia Rodella che già sabato 9 ottobre, alle ore 15.30 al al Museo dei Colli Euganei di Galzignano Terme si andrà ad omaggiare con due targhe letterarie dedicate a Antonio Pochini e Angelo Saggin.

Dettagli

Chi passeggia a Valsanzibio, trova una targa nelle mura di cinta della villa Barbarigo in cui può leggere le sensazioni che Giovanni Comisso provò durante una sua visita in questa villa e nel suo magnifico giardino.

Dal 9 ottobre si potrà passeggiare leggendo altre suggestioni, grazie alle due nuove targhe dedicate a Antonio Pochini e Angelo Saggini che si trovano in due luoghi veramente magici di Galzignano: la via delle Due Mura e la storica chiesa vecchia di Santa Maria Assunta.

L'evento

L’inaugurazione ufficiale sarà preceduta da un momento di incontro e presentazione, che si terrà il giorno

sabato 9 ottobre

ore 15.30

al Museo dei Colli Euganei di Galzignano Terme con il seguente programma.

Saluti:

Riccardo Masin, Sindaco di Galzignano Terme

Stefania Lunardi, Assessore alla cultura di Galzignano Terme

Introduzione:

Claudia Baldin, Presidente del Parco Letterario® Francesco Petrarca e dei Colli Euganei

Presentazione:

Paolo Gobbi, vicepresidente del Parco Letterario® Francesco Petrarca e dei Colli Euganei

Osvaldo Orlando, storico di Galzignano Terme

Al termine, chi vuole potrà spostarsi a piedi dal Museo alle due targhe.

L’iniziativa fa parte del progetto di rilancio del Museo dei Colli Euganei, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del Bando Cultura OnLife, da Banca Adria e dal Comune di Galzignano Terme.

Grazie anche alla collaborazione di: Parchi Letterari ®, Associazione Nuovi Samizdat, Proloco di Galzignano Terme, Lions di Arquà Petrarca, Associazione Arteuganea.

Dettagli per partecipare

Evento gratuito a prenotazione obbligatoria parcopetrarca@gmail.com

Green pass obbligatorio.

Forgiare il futuro

«Una splendida iniziativa che ridà voce al passato, mostrando con gli occhi di poeti e scrittori un luogo in cui natura e uomo si uniscono in un equilibrio suggestivo e unico» dice il Sindaco di Galzignano Terme, Riccardo Masin. «Partiamo dalla scrittura e dalle storie del passato, per raccontare come intendiamo forgiare un futuro in cui le famiglie di Galzignano e Valsanzibio, così come i turisti e tutti coloro che verranno a visitarci si trovino a casa».

Parlare alle nuove generazioni

«Le targhe sono collocate molto vicine alle nostre scuole e al museo dei Colli perché è alle nuove generazioni che intendiamo lasciare questo territorio, una splendida perla al centro dei Colli Euganei», prosegue Stefania Lunardi, assessore alla cultura e al turismo di Galzignano Terme.

I testi che parlano dei Colli Euganei

«Abbiamo appena inaugurato una nuova targa a Cinto Euganeo, dedicata a Silvia Rodella in un altro piccolo e prezioso museo, quello di Cava Bomba. Siamo particolarmente lieti quindi che l’amministrazione abbia scelto di inserire nel piano di rilancio del Museo dei Colli Euganei anche le due targhe letterarie» afferma Claudia Baldin, Presidente dell’associazione culturale Parco Letterario ® Francesco Petrarca, che fa parte della rete nazionale dei Parchi Letterari®. «Il bello di questo lavoro di ricerca di testi che parlano dei Colli Euganei è che saltano fuori veramente sempre nuove righe che celebrano il paesaggio, i borghi, gli angoli più suggestivi del nostro territorio evocando sensazioni uniche» continua Paolo Gobbi, vicepresidente dell’associazione.

Un lavoro di squadra

È vera commozione vedere il lavoro di tanti anni di ricerca sul territorio arrivare a tutti, aiutato da professori e professionisti della cultura e del turismo, ma anche e soprattutto da tutti coloro che qui vivono ogni giorno la loro esistenza. La storia è un lungo rotolo di pergamena, che inizia nel passato e che oggi stiamo scrivendo insieme” dice Osvaldo Orlando, cittadino di Galzignano Terme.

Info web

https://www.facebook.com/museodeicollieuganei

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/405687037716542/

Locandina articolo da comunicato stampa

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...