Inaugurazione delle targhe del parco letterario Francesco Petrarca e dei colli Euganei a Battaglia

Il Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei e il Comune di Battaglia Terme sono lieti di invitare all’inaugurazione di due targhe letterarie il 26 marzo 2023.

L’evento si inserisce nel palinsesto di eventi dei Parchi Letterari per festeggiare il 21 marzo, la giornata mondiale della Poesia e la Giornata regionale per i colli veneti, istituita dalla legge regionale n. 25/2021

I due autori celebrati in quest’occasione sono Francesco Petrarca che ai Colli Euganei ha dedicato molte pagine delle sue lettere e Paolo Malaguti che ha ambientato il suo romanzo “Se l’acqua ride”, finalista al Premio Campiello 2021, proprio in questo comune e che sarà presente all’inaugurazione.

Programma

ore 10.15 incontro

incontro dei partecipanti al Parco Pietro d’Abano, ex Inps, Viale dei Colli Euganei, 1

(parcheggio consigliato fronte Chiesa di San Giacomo in Viale Colli Euganei)

ore 10.30 saluti e presentazione

Saluti dell’Assessore alla cultura Michela Bottaro e dello scrittore Paolo Malaguti

Presentazione dell’evento inaugurale: Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei.

A seguire inizio della passeggiata letteraria all’interno del borgo fluviale per raggiungere i luoghi delle due nuove targhe, lungo il Canale Battaglia e nel borgo Ortazzo, fino alla targa dedicata a Giovanni Comisso al Castello del Catajo ed inaugurata nel 2014. Per chi vorrà si può proseguire fino al Centro V. Bachelet – via Manzoni, per il ristoro del Festival delle Passeggiate.

Durata: circa 2 ore, distanza dal punto di partenza a quello di arrivo, ca. Km 4 in piano.

Prenotazione consigliata ed informazioni: eventi.battagliaterme@gmail.com (non si accetteranno più di 50 persone).

In caso di maltempo: l’inaugurazione a piedi sarà sostituita da un incontro presso il Municipio di Battaglia Terme (Viale A. Volta, 4)

