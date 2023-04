L’inaugurazione in via San Fermo del nuovo punto vendita di Nana’

E’ il 26° punto vendita aperto nel Triveneto a marchio Nanà quello che verrà inaugurato sabato prossimo, 15 aprile, in via San Fermo, al civico 62.

Già presente sulla piazza padovana col punto vendita di via Roma, Nanà Italian Heart, nuovo associato di Confcommercio Ascom Padova, è un brand dal cuore italiano che si distingue per ricercatezza, stile e qualità.

“Una storia di passione per la moda e per l’abbigliamento femminile - così si descrive Nanà - disegnato con cura e attento ai dettagli, per una donna che desidera distinguersi, sentirsi speciale ogni giorno e vestirsi al di fuori dei canoni tradizionali attraverso il filo conduttore dell’ eleganza e buon gusto”.

All’inaugurazione, in programma alle ore 10,40 interverranno il presidente dell’Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin, il presidente di Federmoda Confcommercio Ascom Padova, Riccardo Capitanio e l’assessore al commercio, Antonio Bressa.

