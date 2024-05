"L’inclusione sociale attraverso lo sport: il caso delle comunità Rom, Sinti e Caminanti"

Workshop Nazionale per discutere dei temi dell'inclusione e della partecipazione attraverso lo sport delle comunità Rom, Sinti e Caminanti. Questo evento viene organizzato nell'ambito di Moving ON - un progetto europeo che ha come obiettivo principale quello di promuovere l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione di Rom, Sinti e Caminanti (RSC) nello sport e attraverso sessioni sportive, rafforzando la narrazione positiva per contrastare l'antiziganismo e aumentare le strategie di inclusione a livello locale, nazionale ed europeo.