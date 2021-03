IncontraCisl 2.0: tornano le dirette Facebook organizzate dalla Cisl Padova Rovigo

Sarà dedicato alla “Rigenerazione urbana” il prossimo appuntamento con “IncontraCisl 2.0”, il ciclo di dirette Facebook organizzato dalla Cisl Padova Rovigo per favorire, insieme a personalità politiche e della società civile, un’analisi della situazione e un confronto sulle proposte per lo sviluppo del territorio.

L’appuntamento è il programma per giovedì prossimo, 11 marzo, alle 18, sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/cislpadovarovigo . Saranno presenti Matteo Mascia dell’Asvess (Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile), Cristiano Corazzari, assessore al Territorio della Regione Veneto e Giulia Zago, segretaria del Sicet (Sindacato Inquilini Casa Territorio) Padova Rovigo, che dialogheranno con il segretario generale della Cisl Padova Rovigo Samuel Scavazzin.

«Il tema della sostenibilità – ha detto Scavazzin – sta assumendo una rilevanza sempre maggiore in vista delle scelte che devono essere fatte per la ripresa economica del territorio, alla destinazione dei fondi europei e ad altri progetti rilevanti per il nostro sistema produttivo. Un’occasione da non perdere per rimediare alle molte contraddizioni della quali la nostra area soffre da tempo».

Tutti i cittadini interessati a questo tema potranno seguire il dibattito collegandosi con la pagina Facebook della Cisl Padova Rovigo e partecipare con proposte e commenti.

