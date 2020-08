Incontri con gli autori alla libreria Italypost di Padova: tutto il calendario di settembre

Tornano gli incontri con gli autori alla libreria Italypost di Padova: ecco il calendario di settembre

Giovedì 3 settembre / ore 18.30

I SEGRETI DELL'URNA

In occasione della presentazione di I segreti dell'urna. Storie, strategie e passi falsi delle campagne elettorali di Giovanni Diamanti (Utet)

Dialogo tra

Giampiero Beltotto, giornalista

Giovanni Diamanti, co-fondatore Quorum/YouTrend e autore del libro

Paolo Giaretta, già sindaco di Padova

Conduce

Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost

IL LIBRO. La storica campagna elettorale di Obama nel 2008, il tentativo fallimentare di Veltroni di imitarne la strategia, gli slogan a effetto e le promesse roboanti di Silvio Berlusconi, le accuse e gli sberleffi di Trump contro i suoi avversari, la costruzione dell’immagine di politico vicino alla gente di Matteo Salvini: negli ultimi anni, candidati di ogni nazionalità e schieramento hanno usato sempre più gli strumenti del marketing e della pubblicità, i dati demoscopici di analisti specializzati in targettizzazioni, i consigli di coach esperti di tv e guru del mondo digitale. Tutto per ottenere il maggior numero di consensi. Ma cosa rende una campagna elettorale un successo? Come si vincono le elezioni oggi? Facendoci entrare per la prima volta in una war room, il luogo dove spin doctor, politici, sondaggisti limano e discutono le strategie elettorali giorno dopo giorno, Giovanni Diamanti, professionista della comunicazione politica, ci mostra gli ingranaggi di un macchinario che non è soltanto fatto di trovate mediatiche e intuizioni propagandistiche. Si scopre, infatti, che i segreti per uscire vittorioso dall’urna non sono molto differenti da quelli con cui Sun Tzu insegnava l’arte della guerra o con cui il generale von Clausewitz istruiva l’esercito prussiano.

Lunedì 7 settembre / ore 18.30

INSTANT MODA

In occasione della presentazione del libro Instant moda di Andrea Batilla (Gribaudo)

Dialogo tra

Andrea Batilla, creative strategist e autore del libro

Luca Vignaga, amministratore delegato Marzotto Lab

Conduce

Antonio Maconi, fondatore Goodnet Territori in Rete

IL LIBRO. Da quando ci si copriva per ripararsi dal sole o dal freddo, passando per gli abiti rituali delle antiche tribù del mondo e arrivando alla settimana della moda di Milano, il libro racconta perché e come si vestono gli esseri umani attraverso i secoli. Nel format ormai celebre degli “Instant”, ovvero con un linguaggio puntuale e rigoroso ma anche accessibile e ricco di creatività, Andrea Batilla racconta la moda, dagli albori a oggi. Un libro pensato per appassionati e studenti, ma anche per i semplici curiosi e per chi è convinto che dietro a un “semplice” vestito si nasconda un mondo. Perché, per dirla con Roland Barthes (citato da Paolo Fabbri), «la moda è la rotazione dei possibili».

Martedì 8 settembre / ore 18.30

Un evento del ciclo "I Martedì dell'Economia"

LA MIA APRILIA

In occasione della presentazione de La mia Aprilia. Autobiografia postuma dell’ultimo grande pioniere della moto di Ivano Beggio (ZeL Edizioni)

Dialogo tra

Maurizio Castro, manager, direttore scientifico Master in Turnaround & Change Management CUOA Business School

Giovanni Costa, professore emerito di Organizzazione aziendale e Strategia d’impresa Università di Padova

Gianni Dal Pozzo, amministratore delegato Considi

GianMarco Zanchetta, amministratore delegato Strategia&Controllo, già direttore generale Istituti Bancari e Friulia

Introduce

Claudio Pavanello, curatore del libro

Conduce

Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost

IL LIBRO. Prima di scomparire improvvisamente il 13 marzo 2018, Ivano Beggio aveva appena terminato la sua autobiografia. Aggiornata con i ricordi di piloti (come Rossi, Reggiani, Biaggi, Capirossi), tecnici (quali Dall’Igna, Witteveen, Macchi) e giornalisti che lo hanno conosciuto, illustrata da oltre 250 foto, è ora in vendita sul sito ivanobeggio.com. Nelle 248 pagine del libro la storia di una incredibile avventura imprenditoriale e di un importante periodo del motociclismo italiano, raccontate direttamente dall’ultimo grande pioniere delle due ruote.

Martedì 15 settembre / ore 18.30

Un evento del ciclo "I Martedì dell'Economia"

DOPO IL COVID-19. FAR RINASCERE IL PAESE

In occasione della presentazione di Oltre la fragilità. Le scelte per costruire la nuova trama delle relazioni economiche e sociali di Antonio Calabrò (Egea)

Dialogo tra

Antonio Calabrò, direttore Fondazione Pirelli e vicepresidente Assolombarda, autore del libro

Maria Cristina Piovesana, vicepresidente Confindustria con delega ad Ambiente, Sostenibilità e Cultura e presidente Assindustria Venetocentro - Imprenditori Padova Treviso

Conduce

Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost

IL LIBRO. Le società sempre più articolate e complesse in cui viviamo si rivelano molto fragili e vulnerabili. Esprimono, è vero, straordinarie possibilità di crescita, grazie ai progressi di scienza e tecnologia su tutti i fronti dell’innovazione, ma sono quanto mai sensibili a fratture, cambiamenti, effetti inattesi. La loro stessa velocità ne è potenza e limite. La pandemia del Covid-19 e la conseguente recessione economica hanno reso molto più evidenti queste caratteristiche. Siamo cambiati, nel nostro tempo incerto e tagliente. Non migliori, forse. Non peggiori, speriamo. Comunque diversi, più consapevoli non solo di «ciò che non siamo, ciò che non vogliamo», ma soprattutto di quello che ci tocca fare per tenere insieme benessere e solidarietà, sicurezza e democrazia. Rilanciare l’economia e il lavoro, pensando alla sostenibilità ambientale e sociale. E costruire comunità più equilibrate. Per non perdersi troppo d’animo e non disperdere conquiste e valori.

Mercoledì 16 settembre / ore 18.30

I SEMI DEL FUTURO

In occasione della presentazione del libro I semi del futuro. Dieci lezioni di genetica delle piante Michele Morgante (Il Mulino)

Dialogo tra

Michele Morgante, professore di Genetica Università di Udine, direttore scientifico Istituto di Genomica Applicata e autore del libro

Telmo Pievani, professore di Filosofia delle Scienze Biologiche Università di Padova

Deborah Piovan, imprenditrice agricola e portavoce del manifesto Cibo per la mente

Conduce

Silvia Pittarello, giornalista Il Mattino di Padova

IL LIBRO. OGM e manipolazione genetica dividono l'opinione pubblica, eppure i grandi progressi in agricoltura si devono alla modificazione del patrimonio genetico delle piante. Un processo cominciato molti millenni fa, con la nascita dell'agricoltura stessa e la trasformazione di specie selvatiche in piante addomesticate. Perché allora il progresso tecnologico in questo campo è sotto accusa in nome della tradizione e del passato? Queste dieci lezioni ci aiutano a guardare oltre, spiegandoci come nuove tecnologie, quali l'editing genetico, possano consentire di produrre piante capaci di utilizzare al meglio i fattori ambientali - in particolare acqua e fertilizzanti - e ottenere un'agricoltura più "biologica". È forse questa la strada per affrontare cambiamenti climatici, sovrappopolazione, sfruttamento del territorio e aumento del fabbisogno alimentare.

Martedì 22 settembre / ore 18.30

Un evento del ciclo "I Martedì dell'Economia"



RIPARTIRE DA ETICA ED ESTETICA

In occasione della presentazione de La rinascita dell'Italia. Una visione per il futuro tra etica ed estetica aumentate di Francesco Morace (Egea)

Interviene

Francesco Morace, fondatore e presidente Future Concept Lab e autore del libro

Conduce

Andrea Ferrazzi, direttore generale Confindustria Belluno Dolomiti

IL LIBRO. Il 2020 segna una soglia simbolica: un arrivo e una partenza. Ha posto fine a un decennio che ha impattato sulle nostre vite in modo deciso, a volte traumatico. Big data, sharing economy, fake news, influencer hanno fatto la differenza - nella politica, nel business, nella vita quotidiana -, marcando un punto di svolta all'insegna del modo digitale: soggettivo, contagioso, innovativo, istantaneo, ma anche inconsapevole, evanescente, pervasivo, guidato in modo potente e non trasparente da un'intelligenza artificiale controllata da pochi, da un pensiero politico tanto impoverito quanto spregiudicato, dall'aggressività di molta comunicazione. È arrivato il momento di riaffermare la nostra capacità di incidere sul futuro e di assumerci la responsabilità che questo implica, proponendo un percorso di crescita verso un mondo più equilibrato, fatto di attivismo e desiderio di contare, di porsi al centro della scena con la propria presenza autentica, complementare a quella digitale. Gli anni Venti saranno un tempo e un luogo di rinascita culturale e innovazione sociale, se sapremo affrontare la sfida con coraggio, facendo leva su quei valori di servizio e condivisione, verità e fiducia, sostenibilità e intelligenza, profondità e negoziazione, unicità e universalità che da sempre rappresentano le qualità autentiche dell'Italia.

Martedì 29 settembre / ore 18.30

Un evento del ciclo "I Martedì dell'Economia"

CRACK AMERICA

In occasione della presentazione di Crack America. La verità sulla crisi degli Stati Uniti di Massimo Gaggi (Solferino)

Interviene

Massimo Gaggi, editorialista Corriere della Sera negli Stati Uniti

Conduce

Filiberto Zovico, fondatore ItalyPost

IL LIBRO. Cosa è successo al Paese che abbiamo sognato e amato, quell’approdo sicuro e terra di libertà che ci ha sedotto col cinema, la musica e la cultura? Dietro lo scontro con la Cina e gli effetti drammatici della pandemia del coronavirus, divampano i rischi di una bancarotta sociale ed economica che l’editorialista del «Corriere» Massimo Gaggi esamina e racconta in questo libro: un accorato «processo» agli Stati Uniti in una fase molto delicata sui fronti domestico e internazionale. Donald Trump, col suo contagio populista, è la conseguenza, più che la causa, dell’involuzione di un Paese incapace di riformare un capitalismo arrugginito. Le lacerazioni sociali sono devastanti: dalla salute, con decine di milioni di persone senza copertura medica e la durata media della vita in calo, all’alimentazione industriale che produce il record mondiale di obesi e un’epidemia di diabete. E, ancora, le infrastrutture – dai treni alla rete elettrica – ferme a quasi un secolo fa; le università celebri ma dai costi astronomici, col debito di studio dei neolaureati pesante come un mutuo-casa. E poi il lavoro: abbondante secondo le statistiche che, però, mascherano gravi problemi sociali, dalla precarietà all’esplosione delle disuguaglianze. Quali i rischi di tutto questo? E quali le conseguenze per il resto del mondo, che deve fare i conti con la devastazione della pandemia?

