Incontri con gli autori alla libreria Italypost di Padova: tutto il calendario di ottobre

Tornano gli incontri con gli autori alla libreria Italypost di Padova: ecco il calendario di ottobre

>Tutti gli eventi sono a ingresso libero, ma con registrazione obbligatoria : cliccate su "Registrati all'incontro" in corrispondenza dell'appuntamento di vostro interesse per riservare il vostro posto in sala

Per informazioni

info@italypost.it | +390498757589

Mercoledì 7 ottobre / ore 18

Un evento del ciclo "Incontri Poetici"

LE EMOZIONI DELLA POESIA IN DIALETTO VENETO

— Libreria ItalyPost Padova

Piazza Alcide De Gasperi 30B, angolo Viale Codalunga

(scopri dove siamo)

In occasione della presentazione del libro In sénare – In grigio di Maurizio Casagrande (Ronzani Editore)

Dialogo tra

Maurizio Casagrande, poeta e autore del libro

Mauro Sambi, professore di Chimica presso l'Università degli Studi di Padova, accademico veneto e poeta

Registrati all'incontro

IL LIBRO. Una scrittura che opera per sottrazione e non per sovrabbondanza, quella di Casagrande, congerie di suoni talvolta aspri e stridenti che, come un lento e multiforme processo di raffreddamento del magma, risale le profondità della terra come un fuso viscoso, cristallizzando figurazioni sedimentatesi in una memoria al contempo individuale e collettiva e impastando elementi eterogenei: natura, cultura, senso di comunità e interrogazione sulla dimensione dello scorrere del tempo, nella ricerca dolente di una pacificazione di tensioni che confliggono.

(dall'introduzione di Matteo Vercesi).

Mercoledì 14 ottobre / ore 18

Un evento del ciclo "Incontri Poetici"

NEL QUASI NIENTE DELLE PAROLE

In occasione della presentazione del libro Te'l gnentintut de le parole - Nel quasi niente delle parole di Vito Santin (Ronzani Editore)

Dialogo tra

Vito Santin, poeta e autore del libro

Matteo Vercesi, professore presso l'Università di Trieste

IL LIBRO. Predisposto al bello e all'ostinata ricerca della perfezione, Vito Santin cerca e trova una sua strada dopo anni di lavoro consapevole, ma non pubblica, non si fa largo, lascia piuttosto che l'igneo e il tellurico, appreso meditando gli altri, attraversi il suo carattere schivo e appartato fino a trovar luce. La scelta del dialetto è quasi un obbligo, vista la profondità con cui ama la sua piccola patria, Scomigo, frazione collinare di Conegliano, posta a confine tra l'ex città industriale e i territori di Vittorio Veneto. Non un salto nel buio, ma il passaggio dalle umiltà dell'argilla lavorata in precedenza, a quelle della lingua contadina ceramizzata in versi splendenti, come in questi 686 che ora – divisi in dieci sezioni – emergono sorgivi sul bianco della pagina.

(dall'introduzione di Luciano Caniato).

Mercoledì 21 ottobre / ore 18

Un evento del ciclo "Incontri Poetici"

SCENA MUTA

In occasione della presentazione del libro Scena muta di Nicoletta Bidoia (Ronzani Editore)

Dialogo tra

Nicoletta Bidoia, poetessa e autrice del libro

Alberto Cellotto, professore in Scienze della Comunicazione presso l'Università degli Studi di Padova

IL LIBRO. Sulla soglia del frontespizio c'è un titolo che precipita nell'afasia e nel silenzio: in queste zone, del resto, un componimento poetico prende avvio e in queste è continuamente ricacciato. Il titolo del quinto libro di poesia di Nicoletta Bidoia smaschera la contraddizione e l'esitazione che tutto plasma: la partenza, in poesia come in una musica o a teatro, è sempre silenzio e mutismo. Pensiamo, esemplificando, alla fatica sovraumana che fa l'attacco dell'Incompiuta di Schubert per fuoriuscire dal silenzio. Pensiamo soprattutto a quanto dicono i versi di Massimo Ferretti, richiamati a un certo punto quale constatazione e dilemma e a conferma di un'aporia originaria: ricorrere alla parola scritta quando si vorrebbe unicamente ballare.

(dall'introduzione di Alberto Cellotto)

Mercoledì 28 ottobre / ore 18

Un evento del ciclo "Incontri Poetici"

VENEZIA SIAMO NOI

In occasione della presentazione del libro Venezia siamo noi di Silvio Scanagatta (Ronzani Editore)

Dialogo tra

Silvio Scanagatta, direttore della rivista dell'Università degli Studi di Padova e autore del libro

Claudio Rizzato, presidente Ronzani Editore, dirigente apicale Regione Veneto

IL LIBRO. Negli ultimi decenni si è discusso molto di problemi che riguardano il Veneto, e alcuni interrogativi risultano naturali per chi vuole andare oltre le sterili lamentele e porsi quesiti utili a comprendere: perché i quasi cinque milioni di Veneti non accettano l'idea di essere una megalopoli della globalizzazione? Perché da decenni si affidano a una classe politica che ha promesso federalismo e autonomia senza però alcun risultato? Perché i confini e la viabilità in Veneto sono quasi sempre contro gli interessi dei Veneti? Questi problemi sono passati nell'indifferenza degli intellettuali locali e dei media, dando però vita alla produzione di stereotipi antiveneti'. Il libro si pone l'obiettivo di sconfessare alcuni di questi stereotipi, per offrire invece spunti di riflessione, per cominciare a parlare di aggregazione politica veneta basata sullo sviluppo e sulla solidarietà, e capace di portare benefici non solo alla moderna Venezia-Terraferma, ma anche all'Italia e all'Europa.

