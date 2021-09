Incontri: “1971: dalla distruzione del monastero di santa Maria del monte delle Croci alla legge 1097 che ha salvato i colli Euganei”

Come Associazioni ambientaliste dell'area dei Colli abbiamo deciso di ricordare i 50 anni della approvazione della legge 1097 del 1971 con una iniziativa non limitata a celebrare la ricorrenza, ma che abbia una concreta, significativa ricaduta sul nostro territorio.

Con questo obiettivo abbiamo proposto il recupero di un sito di grande suggestione ambientale, di profondo interesse storico ed intimamente collegato a quegli avvenimenti che hanno portato 50 anni fa a quella legge che ha fermato l'aggressiva attività che stava sconvolgendo tutta l'area dei Colli. Si tratta dell'ex Monastero di Santa Maria del Monte delle Croci sul colle omonimo a Battaglia.

La sua presenza ha consentito al Comitato cittadino allora costituitosi di fermare l'avanzata della cava riaperta sul colle e ha dato lo slancio per puntare al successivo risultato di un provvedimento legislativo esteso a tutta l'area dei Colli.

Purtroppo proprio questo ruolo decisivo di baluardo contro l'avanzata della cava è stata per lo storico edificio la causa della sua distruzione: a conclusione di tutta una serie di specifiche vicende, nel gennaio del 1971, è stato pressoché completamente raso al suolo. E da allora è rimasto sostanzialmente abbandonato.

Ora, in occasione del cinquantesimo di questi avvenimenti riteniamo di proporre un doveroso, sia pure parziale, recupero di un sito così significativo come l'area del colle che ha ospitato lo storico edificio e che di fatto ha innescato la battaglia che ha portato alla legge che ha fermato le cave in tutti i Colli.

Venerdì 1 ottobre - Flavia Tasca: Il Monachesimo Veneto e l'esperienza del Monastero di Santa Maria del Monte delle Croci dall'anno 1000 alla fine del 1700.

Coordina l'incontro il giornalista Francesco Jori e ci sarà la partecipazione del Sindaco di Battaglia Terme Massimo Momolo.

Le conferenze si terranno alle ore 18 al Centro Bachelet, in via Manzoni 19, Battaglia Terme.

Per gli incontri al chiuso sono necessari green pass e prenotazione al numero 3478285335.

A ciascun incontro farà seguito il sabato successivo, alle ore 15, una visita guidata ai luoghi illustrati nelle conferenze.

E con l'occasione verranno presentati i primi lavori di recupero del sito dell'Ex monastero.

https://www.comune.battaglia-terme.pd.it/c028011/po/mostra_news.php?id=798&area=H

