Cuore ed esperienza al servizio della squadra: Davide Meneghini inconta l'ex calciatore Daniele Gastaldello

L'obiettivo è di stimolare positivamente gli utenti in questo periodo di difficoltà con la testimonianza di persone di successo che portano in alto l'Italia nel mondo. Continuano gli incontri in diretta streaming con Davide Meneghini; il prossimo incontro è per venerdì 19 marzo alle ore con l'ex calciatore Daniele Gastaldello.

Dettagli

Cuore ed esperienza al servizio della squadra, Davide Meneghini, consigliere comunale di Padova, incontra Daniele Gastaldello ex calciatore italiano, collaboratore tecnico del Brescia Calcio.

Incontro in diretta Instagram venerdì 19 marzo alle ore 21.

Info web