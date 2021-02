New Beginnings: dialoghi tra cittadini padovani e americani

Sei dialoghi tra cittadini padovani e dello Stato americano dell’Iowa per approfondire temi che vanno dalla pandemia sanitaria alle abitudini alimentari, culinarie, l’arte e la cultura delle due comunità. L’iniziativa nasce da una collaborazione tra la Provincia di Padova e gli Iowa Sister States che, da oltre vent’anni, hanno avviato una serie di scambi, relazioni e incontri fondati sui valori dell’amicizia e della solidarietà, anche grazie ai progetti di internazionalizzazione della Regione Veneto.

Scarica la locandina dell'iniziativa

Conoscere i due paesi

«Si tratta di una bella iniziativa che estendiamo ai cittadini padovani, agli studenti e ai docenti – ha detto il presidente della Provincia Fabio Bui – gli incontri sono infatti aperti a tutti coloro che vogliano approfondire come si sta vivendo questa emergenza negli Stati Uniti e, in particolare, nello Stato dell’Iowa. È un’opportunità anche per i ragazzi delle scuole superiori che potranno continuare ad arricchirsi in attesa che, in futuro, gli scambi e i gemellaggi possano tornare a essere organizzati. E poi non si parlerà solo di sanità e pandemia, ma anche di argomenti come le abitudini alimentari tra i due Paesi, ci sarà un momento dedicato alle ricette culinarie e ancora, arte, turismo, curiosità. Invito i ragazzi a iscriversi e anche le scuole a partecipare perché ascoltare come si vive in altre realtà, è sempre un momento di formazione e crescita».

Martedì 23 marzo dalle 15 alle 16 si parlerà del patrimonio culturale padovano e dei tesori storici e artistici meno noti del nostro territorio.

Infine, martedì 30 marzo dalle 15 alle 16 sarà la volta dell’arte e della cultura nell’Iowa con una sessione dedicata alle nuove tendenze culturali e artistiche illustrate dai protagonisti della scena culturale americana.

L’iniziativa ha il patrocinio del Consiglio regionale del Veneto e del Comitato regionale Aics Veneto.

È previsto il servizio di interpretariato. Per registrarsi consultare la pagina www.provincia.padova.it o www.iowasisterstates.org