"Gli incontri di Fabbrica del Mondo", gli appuntamenti a Montegrotto Terme

Marco Paolini, gli Incontri di Fabbrica del Mondo e Montegrotto Terme: Villa Draghi si trasforma nuovamente in un laboratorio di storie intrecciate per un fine settimana di dialoghi, spettacoli e concerti con il tema degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dell’acqua in particolare. Il 7 e 8 giugno, Montegrotto Terme ospiterà il festival itinerante "Gli Incontri della Fabbrica del Mondo", che proseguirà ad agosto a Perugia.

Le due giornate di venerdì 7 e sabato 8 giugno, saranno dedicate alle riflessioni sugli orizzonti climatici e sui dati scientifici chiari ma spesso ignorati. Il filo conduttore delle giornate è come sempre Marco Paolini che dialoga con gli ospiti degli Incontri e che presenterà per la prima volta «Bestiario idrico», uno studio per un nuovo racconto sulle trasformazioni dei fiumi veneti che idealmente prosegue le riflessioni di VajontS 23.

«Siamo orgogliosi - affermano il sindaco e l’assessore alla Cultura del Comune di Montegrotto Terme - che Villa Draghi diventi per la terza volta teatro di un evento di risonanza nazionale e del rapporto che negli anni si è sviluppato tra la nostra città e una realtà di forte impegno e impatto come la Fabbrica del Mondo».

«Ad aprile il segretario esecutivo dell’Agenzia Onu per i Cambiamenti Climatici Simon Stiell ha detto chiaramente che ci restano solo due anni per salvare il mondo. Il conto dei nostri sprechi è arrivato ed è salatissimo. Le nostre riflessioni partono da questo: chi lo pagherà? E come?» spiega l’ideatrice delle giornate, Michela Signori.

Venerdì 7 giugno

Venerdì 7 alle 18 Marco Paolini ne parlerà con Antonello Provenzale, fisico che dal 2015 dirige l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR, con la climatologa Elisa Palazzi, con l’ingegnere per l’ambiente e il territorio Alberto Piccoli e con l’attivista per il clima Marta Maroglio. Al dibattito seguirà una breve pausa per la cena da consumare assieme e poi la serata proseguirà con il «Bestiario Idrico» che Marco Paolini racconta così: «Nel Veneto sulla mappa i fiumi scorrono da ovest verso est come se fossero stati pettinati sulla nuca dell’Adriatico o come se vi fossero piantati. Ma la mappa racconta un lavorio di mani che nel tempo hanno mutato il corso di quei fiumi. Questo è un racconto su generazioni di tagli e pettinature che hanno dato forma alla terra governando l’acqua e su come quest’opera, questa azione riguardi la Fabbrica del Mondo».

Sabato 8 giugno

L’incontro di sabato 8 che inizierà sempre alle 18 sarà dedicato ai dati scientifici, inequivocabili ma non abbastanza influenti da costringerci a cambiare rotta.

Marco Paolini e la climatologa Elisa Palazzi dialogheranno con Massimo Cirri, voce iconica di Radio2, ideatore di Caterpillar e della pluriennale campagna M’illumino di meno, con Norma Bargetzi, attivista delle KlimaSeniorinnen, con la coppia comica Carlo&Giorgio e l’esperta in modellistica idrologica e idrogeologica Giulia Passadore. In chiusura ci sarà un inedito punto di vista sul cambiamento climatico, la conferenza spettacolo di Stefano Caserini «Sex and the climate», con musiche di Erminio Cella e video Francesca Cella.

Ingresso

I biglietti per l’ingresso alle giornate (10 euro) possono essere acquistati sul sito www.incontridellafabbricadelmondo.org/, dove può anche essere prenotato il box per la cena la cena disponibile in loco. In caso di maltempo i dialoghi si terranno all’interno di villa Draghi, mentre gli spettacoli verranno recuperati in un’altra data.

https://incontridellafabbricadelmondo.org/programma/#montegrotto

