Incontri di formazione “Padova città amica dell’anziano - Io mi attivo”: di seguito gli appuntamenti aperti alla cittadinanza.

Dettagli

L’ufficio attività creative terza età del Settore Servizi Sociali organizza una serie di incontri in cui vengono trattate le tematiche dell’invecchiamento attivo, della promozione di stili di vita sani e del rapporto con i nipoti. Durante gli incontri vengono anche fornite informazioni utili relative alle esperienze di medicina generale.

Gli incontri sono condotti da specialisti dell’Ipab AltaVita Ira.

Dove e quando

Dalle ore 17 alle 19 il 7, 14, 21 e 28 ottobre.

Tutti gli incontri si terranno al Centro civico Forcellini, sala “N. Iotti”, via A. Prosdocimi 2/A Padova.

Per partecipare è necessario iscriversi inviando una email all’indirizzo pd.amica.anziano@comune.padova.it.

Scarica la locandina con tutti gli incontri

Programma

Mercoledì 7 ottobre

“Invecchiamento di successo: la cura di noi stessi nel tempo che scorre” - dott.ssa Alessandra Imoscopi medico geriatra;

“Invecchiamento di successo: la cura di noi stessi nel tempo che scorre” - dott.ssa Alessandra Imoscopi medico geriatra; Mercoledì 14 ottobre

“Disposizioni anticipate di trattamento, esperienze in medicina di famiglia” - dott. Stefano Bellon medico di medicina generale;

“Disposizioni anticipate di trattamento, esperienze in medicina di famiglia” - dott. Stefano Bellon medico di medicina generale; Mercoledì 21 ottobre

“Fattori “n”: nonni e nipoti. Riflessioni e suggerimenti per migliorare la comunicazione fra generazioni” - dott.ssa Chiara Bigolaro psicologa;

“Fattori “n”: nonni e nipoti. Riflessioni e suggerimenti per migliorare la comunicazione fra generazioni” - dott.ssa Chiara Bigolaro psicologa; Mercoledì 28 ottobre

“Invecchiamento ed esercizio fisico” - dott. Renzo Chiarelli docente di Scienze motorie e sportive.

Ingresso

Per partecipare è necessario iscriversi inviando una email all’indirizzo pd.amica.anziano@comune.padova.it.

Le attività proposte si svolgeranno adottando le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (distanza minima tra le persone non inferiore a 1 metro, utilizzo della mascherina negli spazi chiusi e di gel igienizzante per le mani). È previsto un numero massimo di partecipanti per garantire il corretto distanziamento.

Per informazioni

Segreteria organizzativa

cell. 327 2883122

Info web

https://www.padovanet.it/evento/incontri-di-formazione-padova-citt%C3%A0-amica-dellanziano-io-mi-attivo