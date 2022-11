Incontro gratuito per attività locali: "Come fare pubblicità gratis in tempo di crisi"

Incontri gratuiti per attività locali: "Come fare pubblicità gratis in tempo di crisi" il 21 novembre 2022: due icontri gratuiti lunedì 21 e 28 novembre 2022. Un evento promosso dal Comune d Cervarese Santa Croce in collaborazione con La Biblioteca di Montemerlo e Progetto Rancuremose.

Corso di Marketing & Comunicazione (Pubblicità), per offrire strumenti validi e gratuiti su come poter:

promuoversi al meglio

acquisire nuovi clienti

tenersi stretti quelli che già abbiamo

vendere di più

Le serate sono aperte a commercianti, liberi professionisti, imprese, autonomi, artigiani e associazioni del territorio, e a chiunque voglia saperne di più su come farsi pubblicità in tempo di crisi.