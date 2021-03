Incontri con gli autori di ItalyPost: Alessia Amighini presenta “Finanza e potere lungo le nuove vie della seta”

Ogni lunedì dalle 14 alle 15, sulla pagina Facebook Libreria ItalyPost, verranno trasmessi in diretta streaming gli incontri con gli autori, ecco il programma:

Il libro. Amighini ricostruisce e illustra nel dettaglio la strategia cinese di internazionalizzazione finanziaria, e implicitamente di rimozione della dipendenza dal dollaro. E se la Cina sicuramente dispone delle risorse necessarie per espandere la propria impronta finanziaria nel mondo – per esempio, finanziando joint-venture e acquisizioni aziendali e offrendo prestiti a entità̀ pubbliche e private –, il renminbi rimane invece l’elemento di debolezza di questa strategia. Oggi, la strategia valutaria della Cina include l’uso del renminbi nelle piattaforme internazionali di pagamento elettronico e soprattutto un’innovazione radicale: il lancio di una valuta digitale sovrana, l’e.RMB. Questa ultima è la versione contemporanea della corteccia di gelso usata nella zecca del Gran Khan nel XIII secolo, quando la Cina inventò la prima banconota della storia.

Il libro. In Italia vige la dittatura dell’ignoranza: da decenni è in atto un lento ma progressivo processo di degrado che ha marginalizzato il merito e che sta premiando persone prive delle competenze necessarie per ricoprire gli incarichi che occupano. I problemi del Paese sono sotto gli occhi di tutti – debito pubblico, disuguaglianza sociale, scarsa competitività del sistema produttivo, evasione fiscale sono solo alcune delle questioni più pressanti -, il futuro è incerto e i sentimenti che caratterizzano gran parte della società italiana sono incertezza, sfiducia, disincanto. Eppure, proprio in questo momento di estrema complessità, la fetta della classe dirigente più colta e preparata non riesce a riscuotere la fiducia dei concittadini e l’astio verso i tecnici e gli esperti è ormai culturalmente maggioritario nel Paese. Nell’opinione pubblica si fa strada la convinzione che la competenza sia una caratteristica ininfluente se non fastidiosa, e nel frattempo il dominio incontrastato dell’ignoranza tiene bloccato il Paese in uno stato di inazione. Ma quali sono le cause che contribuiscono a trasformare l’ignoranza da limite a motivo di vanto?

